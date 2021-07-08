"Москва и мир": летние веранды в столице и спасательная операция во Флориде

Летние веранды в столице продолжат работать без QR-кодов до 1 августа. Об этом сообщил Сергей Собянин. Мэр отметил, что в последние дни ситуация с коронавирусом в столице постепенно стабилизируется.

Москвичи стали ответственно относиться к вакцинации. Ежедневно в городе прививаются около 100 тысяч человек. И пока власти не планируют вводить новые ограничения. Более того, с завтрашнего дня открывается Московский зоопарк. Также снова станут доступны детские и спортивные площадки в парках.

Сергей Собянин добавил, что стабилизация обстановки с вирусом в городе внушает осторожный оптимизм. Однако опасность никуда не ушла. Риски заразиться и тяжело заболеть по-прежнему очень высоки. Бороться с ковидом, по словам мэра, возможно только массовой вакцинацией.

На этой неделе Сергей Собянин открыл 2 новых крупных прививочных центра – в Гостином дворе и в Лужниках. Там все сделано для того, чтобы москвичи не стояли в очереди и могли пройти процедуру комфортно.

Станислав Черчесов покидает пост главного тренера сборной России по футболу. В РФС заявили, что приняли совместное с ним решение о расторжении контракта. В Союзе уже занялись поисками кандидатов на замену.

Станислав Черчесов возглавлял нашу команду с 2016 года. Под его руководством сборная прошла в четвертьфинал на домашнем мундиале 2018 года, и там в серии послематчевых пенальти уступила сборной Хорватии. После завершения турнира Владимир Путин вручил Станиславу Черчесову орден Александра Невского.

В марте 2020 года главный тренер подписал новый контракт сроком до 30 декабря 2022 года. Но на нынешнем чемпионате Европы россияне не сумели выйти в плей-офф, заняв последнее место в своей группе. Сборная проиграла Бельгии и Дании и победила только Финляндию. Министр спорта Олег Матыцин и президент РФС Александр Дюков признали такой результат неудовлетворительным.

Поисково-спасательная операция на месте обрушения дома во Флориде закончена. Об этом родственников пропавших жильцов многоэтажки предупредили власти штата. Таким образом по-прежнему неизвестной остается судьба 86 человек. Официально умершими их пока не признали.

12-этажный жилой дом в городке Серфсайде рухнул за несколько минут. Это произошло 24 июня. Было разрушено около половины из 130 квартир. Накануне спасатели извлекли из-под завалов еще восемь тел. Таким образом, число жертв трагедии возросло до 54 человек.

Между тем, Флориду накрыл тропический шторм "Эльза". Он уже стал причиной гибели одного человека. Из-за сильных ливней подтопленными оказались улицы нескольких городов. В соседнем штате Джорджия ураган вызвал торнадо. Он пронесся по территории базы подводных лодок. Пострадали около 10 человек. Сейчас стихия движется в северо-восточном направлении. Скорость ветра достигает 20 метров в секунду.