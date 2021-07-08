"Москва и мир": летние веранды в столице и коронавирус в Японии

Летние веранды в столице продолжат работать без QR-кодов до 1 августа. Об этом сообщил Сергей Собянин. Мэр отметил, что в последние дни ситуация с коронавирусом в столице постепенно стабилизируется.

Москвичи стали ответственно относиться к вакцинации. Ежедневно в городе прививаются около 100 тысяч человек. И пока власти не планируют вводить новые ограничения. Более того, с завтрашнего дня открывается Московский зоопарк. Также снова станут доступны детские и спортивные площадки в парках.

Сергей Собянин добавил, что стабилизация обстановки с вирусом в городе внушает осторожный оптимизм. Однако опасность никуда не ушла. Риски заразиться и тяжело заболеть по-прежнему очень высоки. Бороться с ковидом, по словам мэра, возможно только массовой вакцинацией.

На этой неделе Сергей Собянин открыл 2 новых крупных прививочных центра – в Гостином дворе и в Лужниках. Там все сделано для того, чтобы москвичи не стояли в очереди и могли пройти процедуру комфортно.

В Москве простились с Владимиром Меньшовым. Панихида прошла в Центральном доме кинематографистов. На церемонию пришли близкие, друзья, поклонники и коллеги, в том числе Александр Панкратов-Черный, Игорь Золотовицкий, Евгений Герасимов.

Владимир Меньшов скончался 5 июля на 82-м году жизни от последствий коронавируса. По данным СМИ, его госпитализировали в больницу с пневмонией и дыхательной недостаточностью в конце июня, и в дальнейшем состояние режиссера ухудшилось. Вместе с ним заболела и супруга Вера Алентова. Однако ее уже выписали из больницы, и она смогла прийти на прощание с мужем. Вместе они прожили 59 лет.

Выпускник школы-студии МХАТ и ВГИКа Владимир Меньшов сыграл более 100 ролей и снял картины, которые считаются классикой советского кинематографа. "Москва слезам не верит" не только стала лидером проката в СССР, но и получила премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Эту киноленту, как и "Любовь и голуби", и "Ширли Мырли" зрители давно разобрали на цитаты. Играть, снимать, писать сценарии и озвучивать Владимир Меньшов продолжал и последние годы.

Японские власти усиливают меры эпидемиологической безопасности в Токио. В городе за сутки зафиксировано почти 900 новых случаев заражения коронавирусом. При этом у каждого десятого инфицированного был подтвержден штамм "Дельта". Новые правила начнут действовать 12 июля и продляться до 22 августа.

Таким образом, Олимпийские игры пройдут в условиях чрезвычайной ситуации. Согласно новым правилам, вновь будет ограничена продажа алкоголя в заведениях общепита. Число зрителей на массовых мероприятиях сократят до 5 тысяч человек. Власти обещают, что если ситуация с распространением коронавируса в стране улучшится, то режим ЧС может быть снят раньше срока.

Что касается Олимпиады, то, по сведениям местных СМИ, церемония открытия и закрытия Игр пройдет без зрителей – будут допущены только особо важные персоны. Мероприятия, которые начинаются после 9 вечера, пройдут без болельщиков. Иностранных туристов и вовсе не допустят на трибуны.