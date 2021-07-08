"Москва и мир": погода в столице и "Спутник V"

Москва готовится к зною. Африканская жара ожидается в столичном регионе в начале следующей недели. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос".

8 июля температура воздуха в столице может превысить климатическую норму на восемь градусов. Столбики термометров впервые с начала месяца перевалят за отметку в +30 градусов. Спасением для горожан станет низкая влажность воздуха, благодаря ей жару будет переносить легче.

В выходные в столице днем ожидается +34 градуса, ночью – +23 градуса. Такая же ситуация не только в центре, но и на северо-западе страны. В Петербурге накануне был побит рекорд 11-летней давности – +32 градуса. И в ближайшие дни прохладнее не станет.

Засушливая погода в Сибири, Забайкалье, Татарстане, Башкирии, Пермском крае, Челябинской области уже привела к снижению заготовки кормов для животноводов. А это может вызвать повышение цен на молоко. Специалисты прогнозируют, что к сентябрю молочная продукция подорожает сразу на 10%.

Еще один авторитетный зарубежный научный журнал посвятил статью "Спутнику V". Как отмечает издание Nature, в странах, где применялся российский препарат не было зафиксировано ни одного случая тромбоза после вакцинации, обратная ситуация с препаратами AstraZeneca и Johnson&Johnson.

В материале отмечается, что российские специалисты и их западные коллеги при разработке вакцин использовали разные аденовирусы. О безопасности отечественного препарата заявило и министерство здравоохранения Аргентины. В ведомстве сообщили, что у привитых "Спутником V" случаи нежелательных реакций крайне редки – на почти семь миллионов доз приходится менее одной десятой процента серьезных побочных эффектов. Чаще всего, по отзывам медиков, пациенты жаловались на головную боль, боль в мышцах и суставах, также редко у вакцинированных отмечалось повышение температуры.

Прививочная кампания в Аргентине стартовала в конце прошлого года. В июне страна заявила о начале собственного производства "Спутника V".

В Москве простились с Владимиром Меньшовым. Панихида прошла в Центральном доме кинематографистов. На церемонию пришли близкие, друзья, поклонники и коллеги, в том числе Александр Панкратов-Черный, Игорь Золотовицкий, Евгений Герасимов.

Владимир Меньшов скончался 5 июля на 82-м году жизни от последствий коронавируса. По данным СМИ, его госпитализировали в больницу с пневмонией и дыхательной недостаточностью в конце июня, и в дальнейшем состояние режиссера ухудшилось. Вместе с ним заболела и супруга Вера Алентова. Однако ее уже выписали из больницы, и она смогла прийти на прощание с мужем. Вместе они прожили 59 лет.

Выпускник школы-студии МХАТ и ВГИКа Владимир Меньшов сыграл более 100 ролей и снял картины, которые считаются классикой советского кинематографа. "Москва слезам не верит" не только стала лидером проката в СССР, но и получила премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Эту киноленту, как и "Любовь и голуби", и "Ширли Мырли" зрители давно разобрали на цитаты. Играть, снимать, писать сценарии и озвучивать Владимир Меньшов продолжал и последние годы.