"Москва и мир": погода в столице и режим ЧС в Нью-Йорке

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В столице объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за сильной жары. По информации метеорологов, температура воздуха днем 7 июля поднимется до 31 градуса. В МЧС москвичам рекомендовали не оставаться долгое время на солнце, надевать головные уборы и светлую одежду.
Также в ведомстве посоветовали больше пить. Кроме того, нужно быть острожными и во время купания – не оставлять детей в воде без присмотра.
Всемирная метеорологическая организация связывает аномальную жару, которая этим летом уже накрывала не только центральную России, но и многие другие страны в разных частях северного полушария, с изменением климата. В результате нескольких факторов глобальная температура Земли поднялась чуть больше чем на 1 градус Цельсия.
Также жара держится из-за блокирующих антициклонов, которые не пропускают другой воздух на занятую собой территорию.
Москва поставила рекорд вакцинации. За минувшие сутки в городе от коронавируса привились 105 тысяч человек. Из-за роста числа желающих в городе открывают новые площадки вакцинации. Очередная появилась в "Лужниках". В церемонии открытия центра принял участие Сергей Собянин.
Мэр отметил, что прививать там будут в основном иностранцев. Им нужно заключить договор и предъявить документы, подтверждающие законность пребывания на территории нашей страны
Ежедневно в Центре смогут привиться от коронавируса около 15 тысяч человек. Это в 2,5 раза больше, чем в прививочном пункте, открытом в Гостином Дворе. Прием будут вести 25 врачей и почти 100 медсестер.
В Нью-Йорке объявлен режим чрезвычайной ситуации. На такие меры власти вынуждены пойти из-за резкого роста числа преступлений с применением огнестрельного оружия. За год этот показатель вырос на 40%. В штате создадут новое полицейское подразделение. Его сотрудники будут заниматься борьбой с незаконным оборотом оружия. Власти также направят около 140 миллионов долларов на программы предотвращения преступлений.
Однако эксперты считают, что все эти меры не будут эффективными из-за принятых ранее изменений в законодательстве. В Нью-Йорке отменили залог при освобождении задержанных до суда, если они совершили незначительные правонарушения. В списке – хранение и ношение оружия без разрешения. В полиции признают: многие преступники, оставшиеся на свободе, успели совершить другие правонарушения.
Особенно ситуация обострилась в минувшие выходные, когда отмечался День независимости. За три дня в Нью-Йорке произошло более 20 инцидентов со стрельбой. Пострадали 26 человек. А по всей стране произошло более 500 перестрелок. Не менее 230 человек погибли, среди них есть дети и подростки.
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