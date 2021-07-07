"Москва и мир": центр вакцинации в "Лужниках" и контейнеровоз Ever Given в Суэцком канале

Москва поставила рекорд по вакцинации. За минувшие сутки в городе от коронавируса привились 105 тысяч человек. Из-за роста числа желающих в столице открывают новые площадки вакцинации. Очередная появилась в "Лужниках". В церемонии открытия центра принял участие Сергей Собянин.

Мэр отметил, что прививать там будут в основном иностранцев. Им нужно заключить договор и предъявить документы, подтверждающие законность пребывания на территории РФ.

Ежедневно в Центре смогут привиться от коронавируса около 15 тысяч человек. Это в 2,5 раза больше, чем в прививочном пункте, открытом в Гостином дворе. Прием будут вести 25 врачей и почти 100 медсестер

На Камчатке объявлен трехдневный траур после крушения самолета Ан-26. На борту находились 22 пассажира, в том числе ребенок, и 6 членов экипажа. Все они погибли. Тела 19 людей спасателям уже удалось обнаружить. На месте катастрофы продолжаются работы.

Поискам мешают высокие волны и сильный ветер. По прогнозам синоптиков, плохая погода сохранится до 9 июля. Кроме того, сейчас специалисты МЧС пытаются добраться до фрагментов фюзеляжа, которые упали на скалы.

Легкомоторный самолет, принадлежащий "Камчатским авиалиниям", выполнял рейс Петропавловск-Камчатский – Палана. Связь с Ан-26 оборвалась во вторник в момент захода судна на посадку. Обломки позже удалось обнаружить с воздуха.

Перед крушением Ан-26, вероятно, столкнулся с сопкой. Почему это случилось, выясняется. По предварительной версии, катастрофа произошла при заходе самолета на второй круг при посадке. Власти Камчатского края пообещали оказать родственникам погибших всю необходимую помощь, в том числе психологическую и финансовую.

Контейнеровоз Ever Given начал движение по Суэцкому каналу в сторону Средиземного моря. Накануне суд Египта отменил постановление, согласно которому судну запрещалось покидать водную артерию. 107 дней контейнеровоз стоял на приколе. В Египте прошла церемония подписания мирового соглашения между администрацией канала и компанией-судовладельцем.

Ранее руководство Суэцкого канала потребовало от владельца Ever Given компенсацию в размере более девятисот миллионов долларов за нанесенный ущерб, а также затраты по снятию контейнеровоза с мели. Позднее эту сумму уменьшили почти вдвое, и суд это ходатайство удовлетворил.

Авария в Суэцком канале произошла в конце марта. Судно под панамским флагом длиной 400 метров перегородило южную часть канала, сев на мель. Шесть дней потратили специалисты, чтобы сдвинуть контейнеровоз с места. За это время в очередь на проход выстроились более 400 судов. Эксперты подсчитали, что из-за аварии ежечасно компании по всей планете теряли не менее 400 миллионов долларов.