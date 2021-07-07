"Москва и мир": старт ревакцинации от COVID-19 и контейнеровоз Ever Given в Суэцком канале

Москва впервые с весны вошла в пятерку регионов, лидирующих по числу вакцинированных жителей. Прививки сделали почти 24% москвичей. И этот показатель позволяет городу занять четвертое место в рейтинге. Столицу пока опережают Чукотка, Белгородская область и Ненецкий автономный округ.

На этой неделе в Москве запустили ревакцинацию от COVID-19. Для этого открыты 20 специальных пунктов. В восьми из них – в павильонах "Здоровая Москва" – сделать прививку можно без предварительной записи. Еще 12 пунктов расположены в городских поликлиниках.

Повторную вакцинацию рекомендуется проходить через шесть месяцев после первой. Она поможет сформировать дополнительную защиту организма от заражения новыми, еще более агрессивными штаммами коронавируса. Москва дополнительно закупила однокомпонентный "Спутник Лайт", который тоже подходит для ревакцинации.

Михаил Мишустин распорядился проверить стоимость ПЦР-тестов в частных клиниках и лабораториях. Результаты ФАС и Роспотребнадзор должны предоставить правительству до 19 июля. Также премьер поручил сверить данные о вакцинированных россиянах со сведениями на госуслугах. Это нужно для того, чтобы все, сделавшие прививку, вовремя получали подтверждение и могли пользоваться своим QR-кодом. А Минздрав совместно с Роспотребнадзором должен разработать рекомендации по срокам действия этих кодов. Тут ведомствам нужно взять во внимание жалобы и запросы граждан, которые те оставляют на сайте госуслуг.

Кроме того, Михаил Мишустин заявил, что необходимо изменить модель вакцинации. Новая цель – достичь не менее 80–90% коллективного иммунитета. Также нужно учесть прививки иностранцев и лиц без гражданства, которые находятся в России, ревакцинацию с учетом мутаций коронавируса и другие актуальные факторы. Премьер также поручил рассчитать потребность страны в вакцине.

Контейнеровоз Ever Given начал движение по Суэцкому каналу в сторону Средиземного моря. Накануне суд Египта отменил постановление, согласно которому судну запрещалось покидать водную артерию. 107 дней контейнеровоз стоял на приколе. В Египте прошла церемония подписания мирового соглашения между администрацией канала и компанией-судовладельцем.

Ранее руководство Суэцкого канала потребовало от владельца Ever Given компенсацию в размере более девятисот миллионов долларов за нанесенный ущерб, а также затраты по снятию контейнеровоза с мели. Позднее эту сумму уменьшили почти вдвое, и суд это ходатайство удовлетворил.

Авария в Суэцком канале произошла в конце марта. Судно под панамским флагом длиной 400 метров перегородило южную часть канала, сев на мель. Шесть дней потратили специалисты, чтобы сдвинуть контейнеровоз с места. За это время в очередь на проход выстроились более 400 судов. Эксперты подсчитали, что из-за аварии ежечасно компании по всей планете теряли не менее 400 миллионов долларов.