"Москва и мир": вакцинация в столице и режим ЧС в Нью-Йорке

Москва впервые с весны вошла в пятерку регионов, лидирующих по числу вакцинированных жителей. Прививки от коронавируса сделали почти 24% москвичей. И этот показатель позволяет городу занять четвертое место в рейтинге. Столицу пока опережают Чукотка, Белгородская область и Ненецкий автономный округ.

На этой неделе в Москве запустили ревакцинацию от коронавируса. Для этого открыты 20 специальных пунктов. В 8 из них – в павильонах "Здоровая Москва" – сделать прививку можно без предварительной записи. Еще 12 пунктов расположены в городских поликлиниках.

Повторную вакцинацию рекомендуется проходить через шесть месяцев после первой. По словам медиков, она поможет сформировать дополнительную защиту организма от заражения новыми, еще более агрессивными штаммами коронавируса.

Жители столицы могут выбрать любой препарат из доступных. Москва дополнительно закупила однокомпонентный "Спутник Лайт", который тоже подходит для ревакцинации.

На Камчатке объявлен трехдневный траур после крушения самолета Ан-26. На борту находились 22 пассажира, в том числе ребенок, и 6 членов экипажа. Все они погибли. Тела 19 людей спасателям уже удалось обнаружить. На месте катастрофы продолжаются работы.

Поискам мешают высокие волны и сильный ветер. По прогнозам синоптиков, плохая погода сохранится до 9 июля. Кроме того, сейчас специалисты МЧС пытаются добраться до фрагментов фюзеляжа, которые упали на скалы.

Легкомоторный самолет, принадлежащий "Камчатским авиалиниям", выполнял рейс Петропавловск-Камчатский – Палана. Связь с Ан-26 оборвалась во вторник в момент захода судна на посадку. Обломки позже удалось обнаружить с воздуха.

Перед крушением Ан-26, вероятно, столкнулся с сопкой. Почему это случилось, выясняется. По предварительной версии, катастрофа произошла при заходе самолета на второй круг при посадке. Власти Камчатского края пообещали оказать родственникам погибших всю необходимую помощь, в том числе психологическую и финансовую.

В Нью-Йорке объявлен режим чрезвычайной ситуации. На такие меры власти вынуждены пойти из-за резкого роста числа преступлений с применением огнестрельного оружия. За год этот показатель вырос на 40%. В штате создадут новое полицейское подразделение. Его сотрудники будут заниматься борьбой с незаконным оборотом оружия. Власти также направят около 140 миллионов долларов на программы предотвращения преступлений.

Однако эксперты считают, что все эти меры не будут эффективными из-за принятых ранее изменений в законодательстве. В Нью-Йорке отменили залог при освобождении задержанных до суда, если они совершили незначительные правонарушения. В списке – хранение и ношение оружия без разрешения. В полиции признают: многие преступники, оставшиеся на свободе, успели совершить другие правонарушения.

Особенно ситуация обострилась в минувшие выходные, когда отмечался День независимости. За три дня в Нью-Йорке произошло более 20 инцидентов со стрельбой. Пострадали 26 человек. А по всей стране произошло более 500 перестрелок. Не менее 230 человек погибли, среди них есть дети и подростки.