"Москва и мир": гранты за прививки и Олимпиада в Токио

Сергей Собянин утвердил выплаты предприятиям за прививки сотрудников. Мэр подписал соответствующее постановление. Согласно документу, гранты из городского бюджета получат первые 100 организаций, которые выполнят требование о вакцинации 60 и более процентов работников.

Речь идет о возмещении 100% НДФЛ, уплаченного за последние 12 месяцев. Однако сумма не должна превышать 5 миллионов рублей.

50 грантов предусмотрены для представителей малого и среднего бизнеса, и ещё 50 – для других субъектов предпринимательской деятельности.

Спасатели обнаружили фрагменты пропавшего на Камчатке Ан-26. По предварительным данным, выживших нет. На борту находились 22 пассажира, в том числе ребенок, и шесть членов экипажа.

Связь с Ан-26 оборвалась в момент захода судна на посадку. Обломки позже удалось обнаружить с воздуха. Разрушенный фюзеляж просматривается на берегу, а остальная часть самолета – в прибрежной зоне. Из-за географических особенностей ландшафта поисковая операция на месте авиакатастрофы затруднена.

Сообщается, что перед крушением Ан-26 мог столкнуться с сопкой. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов пояснил, что катастрофа, предположительно, произошла при заходе самолета на второй круг при посадке. Была плохая видимость. Также есть версии о сильном боковом ветре. Точные причины трагедии будут устанавливаться.

На церемонию открытия Олимпиады в Токио пригласят только VIP-персон. Такой вариант сейчас рассматривают японские власти. Болельщиков на трибуны не пустят из-за угрозы распространения коронавируса.

Официальное заявление о принятом решении сделают в ближайшее время после переговоров руководства Токио и Международного Олимпийского комитета. Кроме того, организаторы игр планируют ввести комендантский час и запретить посещение соревнований болельщикам после 9 вечера.