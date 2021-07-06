"Москва и мир": гранты за вакцинацию и ограничение въезда в Австрию

Сергей Собянин утвердил выплаты предприятиям за прививки сотрудников. Мэр подписал соответствующее постановление. Согласно документу, гранты из городского бюджета получат первые 100 организаций, которые выполнят требование о вакцинации 60 и более процентов работников.

Речь идет о возмещении 100 процентов НДФЛ, уплаченного за последние 12 месяцев. Однако сумма не должна превышать 5 миллионов рублей. 50 грантов предусмотрены для представителей малого и среднего бизнеса, и еще 50 – для других субъектов предпринимательской деятельности.

Кроме того, рестораны, кафе и другие заведения общепита смогут получить компенсацию расходов по уплате коммунальных услуг за третий квартал этого года. На гранты смогут рассчитывать те, кто соблюдает требования по использованию QR-кодов и обеспечил вакцинацию минимум 60% сотрудников в положенные сроки. Гранты выплатят в конце года.

Австрия вновь вносит Россию в "красный" список. Решение принято из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусом в РФ. С 8 июля, то есть спустя неделю после открытия границ, въезжать в Австрию с территории России смогут только австрийцы, граждане ЕС, Швейцарии, школьники, студенты и командированные. Причем по приезде все они будут обязаны пройти 10-дневный карантин.

Ужесточает правила въезда и Болгария. С четверга при въезде в страну вакцинированным российским туристам придется предъявлять отрицательный ПЦР-тест. Это же правило будет действовать для граждан Испании и Кипра. Если у туриста нет сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании, то его могут отправить на 10-дневный карантин.

Германия, напротив, смягчает ограничительные меры для приезжих, в том числе из России. Им больше не надо будет проходить двухнедельный карантин. Речь идет о людях, привившихся одобренной в ЕС вакциной, переболевших COVID-19 или сдавших отрицательный ПЦР-тест.

Ситуации с непогодой в Сочи стабилизовалась. Об этом сообщили в МЧС. Последствия урагана продолжают устранять более 700 человек. Несмотря на некоторое улучшение обстановки, движение по федеральной трассе Джубга – Сочи пришлось дважды перекрывать из-за схода селя, в начале в районе поселка Гизель-Дере, а второй раз – возле поселка Лермонтово. Единственная федеральная трасса на Сочи была перекрыта всю ночь. Вода шла по проезжей части, размывая полотно.

В целом на Кубани за несколько часов выпало около двух месячных норм осадков. В шести муниципалитетах Краснодарского края из-за подтоплений действует режим чрезвычайной ситуации. Речь идет о Туапсинском, Славянском, Северском районах, Сочи, Геленджике и Горячем Ключе. Вода залила почти 300 домов и более 400 приусадебных участков. Жильцов эвакуировали в пункты временного размещения. Некоторых людей пришлось снимать с крыш.