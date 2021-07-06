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Общество

06 июля, 20:00

"Москва и мир": гранты за вакцинацию и ограничение въезда в Австрию

мэр Москвы экономика медицина город туризм за рубежом общество погода видео

Сергей Собянин утвердил выплаты предприятиям за прививки сотрудников. Мэр подписал соответствующее постановление. Согласно документу, гранты из городского бюджета получат первые 100 организаций, которые выполнят требование о вакцинации 60 и более процентов работников.

Речь идет о возмещении 100 процентов НДФЛ, уплаченного за последние 12 месяцев. Однако сумма не должна превышать 5 миллионов рублей. 50 грантов предусмотрены для представителей малого и среднего бизнеса, и еще 50 – для других субъектов предпринимательской деятельности.

Кроме того, рестораны, кафе и другие заведения общепита смогут получить компенсацию расходов по уплате коммунальных услуг за третий квартал этого года. На гранты смогут рассчитывать те, кто соблюдает требования по использованию QR-кодов и обеспечил вакцинацию минимум 60% сотрудников в положенные сроки. Гранты выплатят в конце года.

Австрия вновь вносит Россию в "красный" список. Решение принято из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусом в РФ. С 8 июля, то есть спустя неделю после открытия границ, въезжать в Австрию с территории России смогут только австрийцы, граждане ЕС, Швейцарии, школьники, студенты и командированные. Причем по приезде все они будут обязаны пройти 10-дневный карантин.

Ужесточает правила въезда и Болгария. С четверга при въезде в страну вакцинированным российским туристам придется предъявлять отрицательный ПЦР-тест. Это же правило будет действовать для граждан Испании и Кипра. Если у туриста нет сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании, то его могут отправить на 10-дневный карантин.

Германия, напротив, смягчает ограничительные меры для приезжих, в том числе из России. Им больше не надо будет проходить двухнедельный карантин. Речь идет о людях, привившихся одобренной в ЕС вакциной, переболевших COVID-19 или сдавших отрицательный ПЦР-тест.

Ситуации с непогодой в Сочи стабилизовалась. Об этом сообщили в МЧС. Последствия урагана продолжают устранять более 700 человек. Несмотря на некоторое улучшение обстановки, движение по федеральной трассе Джубга – Сочи пришлось дважды перекрывать из-за схода селя, в начале в районе поселка Гизель-Дере, а второй раз – возле поселка Лермонтово. Единственная федеральная трасса на Сочи была перекрыта всю ночь. Вода шла по проезжей части, размывая полотно.

В целом на Кубани за несколько часов выпало около двух месячных норм осадков. В шести муниципалитетах Краснодарского края из-за подтоплений действует режим чрезвычайной ситуации. Речь идет о Туапсинском, Славянском, Северском районах, Сочи, Геленджике и Горячем Ключе. Вода залила почти 300 домов и более 400 приусадебных участков. Жильцов эвакуировали в пункты временного размещения. Некоторых людей пришлось снимать с крыш.

Программа: Москва и мир
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