"Москва и мир": QR-код по СМС и Олимпиада в Токио

QR-код после завершения вакцинации можно получить при помощи СМС. Для этого нужно оставить медикам номер телефона во время прохождения процедуры. Важно внимательно проверять свои данные – фамилию, имя, отчество, номер паспорта и год рождения. Чтобы без ошибок получить QR-код на интернет-порталах, необходимо еще указывать СНИЛС.

Как сообщили в Оперштабе по борьбе с COVID-19, при помощи службы коротких сообщений можно получить также отрицательный результат ПЦР-тестов.

Сейчас из-за введения новых эпидемиологических ограничений войти в рестораны и кафе в Москве можно только по QR-коду. Он доступен вакцинированным и переболевшим коронавирусом. Получить код могут и люди, прошедшие ПЦР-тестирование. Код можно найти в электронной медкарте, в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО" или на портале mos.ru. Кроме того, он доступен в регистратуре поликлиники и на едином портале госуслуг.

На церемонию открытия Олимпиады в Токио пригласят только VIP-персон. Такой вариант сейчас рассматривают японские власти. Болельщиков на трибуны не пустят из-за угрозы распространения коронавируса. Официальное заявление о принятом решении сделают в ближайшее время после переговоров руководства Токио и Международного Олимпийского комитета.

Кроме того, организаторы Игр планируют ввести комендантский час и запретить посещение соревнований болельщикам после 21:00. В остальное время трибуны будут заполнены на половину, причем по регламенту – только японскими фанатами.

Олимпиада в Токио должна была пройти летом 2020 года. Из-за пандемии коронавируса ее перенесли на год. Игры стартуют 23 июля. В них включили новые виды спорта: карате, скалолазание, скейтбординг и серфинг. Кроме того, после продолжительного перерыва в программу соревнований вернулись бейсбол и софтбол. Новые дисциплины увеличат и количество награждений. В Токио спортсмены разыграют 339 комплектов медалей.

Спасатели обнаружили фрагменты пропавшего на Камчатке Ан-26. По предварительным данным, выживших нет. На борту находились 22 пассажира, в том числе ребенок и 6 членов экипажа.

Легкомоторный самолет, принадлежащий "Камчатским авиалиниям", выполнял рейс Петропавловск-Камчатский – Палана. Связь с Ан-26 оборвалась в момент захода судна на посадку. Обломки позже удалось обнаружить с воздуха. Разрушенный фюзеляж просматривается на берегу, а остальная часть самолета – в прибрежной зоне.

Из-за географических особенностей ландшафта поисковая операция на месте авиакатастрофы затруднена. Спасателям необходима специальная техника.

Сообщается, что перед крушением Ан-26 мог столкнуться с сопкой. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов пояснил, что катастрофа, предположительно, произошла при заходе самолета на второй круг при посадке. Была плохая видимость. Также есть версии о сильном боковом ветре. Точные причины трагедии будут устанавливаться.