"Москва и мир": QR-код по СМС и ситуация с коронавирусом

QR-код после завершения вакцинации можно получить при помощи СМС. Для этого нужно оставить медикам номер телефона во время прохождения процедуры. Важно внимательно проверять свои данные – фамилию, имя, отчество, номер паспорта и год рождения. Чтобы без ошибок получить QR-код на интернет-порталах, необходимо еще указывать СНИЛС.

Как сообщили в Оперштабе по борьбе с COVID-19, при помощи службы коротких сообщений можно получить также отрицательный результат ПЦР-тестов.

Сейчас из-за введения новых эпидемиологических ограничений войти в рестораны и кафе в Москве можно только по QR-коду. Он доступен вакцинированным и переболевшим коронавирусом. Получить код могут и люди, прошедшие ПЦР-тестирование. Код можно найти в электронной медкарте, в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО" или на портале mos.ru. Кроме того, он доступен в регистратуре поликлиники и на едином портале госуслуг.

Ситуация с распространением коронавируса в мире стабилизировалась. Положительная динамика наблюдается уже две недели, однако заболеваемость держится на очень высоком уровне, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). За неделю в мире зарегистрировано более двух с половиной миллионов случаев COVID-19 и около 54 тысяч летальных исходов.

По конкретным странам ситуация неоднородная. В Северной и Южной Америке число новых случаев заражения резко снижается. Лучшие результаты показывают страны с высокими темпами вакцинации. Власти Великобритании заявили, что намерены привить всех совершеннолетних к середине сентября.

Таким образом, Королевство сможет догнать Израиль – страну, где вакцинирован самый высокий в мире процент населения. Борис Джонсон уверен, что благодаря эффективной прививочной кампании Королевство практически готово полностью отказаться от всех коронавирусных ограничений, включая маски. Это может произойти уже 19 июля.

Ситуации с непогодой в Сочи стабилизовалась. Об этом сообщили в МЧС. Последствия урагана продолжают устранять более 700 человек. Несмотря на некоторое улучшение обстановки, движение по федеральной трассе Джубга – Сочи пришлось дважды перекрывать из-за схода селя, в начале в районе поселка Гизель-Дере, а второй раз – возле поселка Лермонтово. Единственная федеральная трасса на Сочи была перекрыта всю ночь. Вода шла по проезжей части, размывая полотно.

В целом на Кубани за несколько часов выпало около двух месячных норм осадков. В шести муниципалитетах Краснодарского края из-за подтоплений действует режим чрезвычайной ситуации. Речь идет о Туапсинском, Славянском, Северском районах, Сочи, Геленджике и Горячем Ключе. Вода залила почти 300 домов и более 400 приусадебных участков. Жильцов эвакуировали в пункты временного размещения. Некоторых людей пришлось снимать с крыш.