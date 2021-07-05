"Москва и мир": пункт вакцинации в Гостином дворе и пожары на Кипре

Один из крупнейших пунктов вакцинации в Европе теперь работает в московском Гостином дворе. Его открыл Сергей Собянин. Там смогут делать прививки шесть тысяч человек в сутки. Пункт будет работать ежедневно с 10:00 до 21:00

Мэр сообщил, что на сегодняшний день количество вакцинированных первым компонентом достигло трех миллионов. Собянин подчеркнул, что последняя неделя показала некоторое снижение заболеваемости COVID-19 в Москве, однако уровень госпитализаций по-прежнему находится на очень высокой отметке. Поэтому тем москвичам, которые не еще прошли вакцинацию, следует задуматься о прививке.

На Кипре произошел серьезный пожар. В огне оказались популярные у туристов Лимасол и Ларнака. Стихия уже поглотила 55 квадратных километров. Полностью выгорели несколько деревень, не менее четырех человек погибли. Распространению огня способствуют сильный ветер и 40-градусная жара. Кипрские пожарные не справляются. На помощь им Евросоюз и Израиль направили спецавиацию.

По версии полиции, причиной пожара стал человеческий фактор. Очевидцы утверждают, что один из местных жителей на своем участке сжигал траву и не смог остановить распространение огня.

Спасательная операция продолжается и в Японии. В городе Атами ливневые дожди вызвали мощный оползень. На месте схода найдены тела четырех человек. В пострадавшем районе снесены около 130 домов. В них проживали более 200 японцев, более половины из них вышли на связь со спасателями, судьба остальных пока не известна. Проведению поисковой операции мешают ливневые дожди, которые пока не собираются покидать регион.

Не стало Владимира Меньшова. Режиссер скончался на 82-м году жизни от последствий коронавируса. По данным СМИ, его госпитализировали в больницу с пневмонией и дыхательной недостаточностью в конце июня, в дальнейшем состояние артиста ухудшилось.

Соболезнования семье артиста выражают общественные деятели, политики и коллеги. Киноконцерн "Мосфильм" заявил, что потерял дорого друга и по-настоящему народного режиссера, замечательные фильмы которого знают и любят миллионы людей.

Выпускник школы-студии МХАТ и ВГИКа Владимир Меньшов сыграл более 100 ролей и снял картины, которые считаются классикой советского кинематографа. "Москва слезам не верит" не только стала лидером проката в СССР, но и получила премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Эту киноленту, как и "Любовь и голуби", и "Ширли Мырли" зрители давно разобрали на цитаты. Играть, снимать, писать сценарии и озвучивать Владимир Меньшов продолжал и последние годы.

Прощание с кинорежисером запланировано на 8 июля в Доме кино. Похоронят народного артиста на Новодевичьем кладбище.