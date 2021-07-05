"Москва и мир": пункт вакцинации в Гостином дворе и снос дома во Флориде

Один из крупнейших пунктов вакцинации в Европе теперь работает в московском Гостином дворе. Его открыл Сергей Собянин. Там смогут делать прививки шесть тысяч человек в сутки. Пункт будет работать ежедневно с 10:00 до 21:00

Сергей Собянин сообщил, что на сегодняшний день количество вакцинированных первым компонентом достигло трех миллионов. Мэр подчеркнул, что последняя неделя показала некоторое снижение заболеваемости COVID-19 в Москве, однако уровень госпитализаций по-прежнему находится на очень высокой отметке. Поэтому тем москвичам, которые не еще прошли вакцинацию, следует задуматься о прививке.

Во Флориде снесли уцелевшую часть обрушившегося жилого дома. Здание подорвали в ожидании тропического шторма "Эльза", который на этой неделе может достичь южного побережья штата. Также уцелевшая часть мешала проведению поисково-спасательной операции. Теперь ее возобновят. Местным спасателям помогают израильские и мексиканские специалисты.

12-этажный жилой дом в Серфсайде в окрестностях Майами частично обрушился в ночь на 24 июня. В первые часы из-под завалов удалось спасти 37 человек. После этого выживших больше не находили. По словам местных властей, подтверждена гибель 24 жильцов. Судьба еще 121 человека остается неизвестной.

В мэрии Майами не исключили, что причиной обрушения жилого дома могла быть незаконная надстройка пентхауза. Эту версию сейчас расследуют. А власти Флориды проводят инженерную проверку всех зданий в округе старше 40 лет, чтобы избежать новой трагедии.

В России начались клинические исследования вакцины от коронавируса "Спутник V" для возрастной группы от 12 до 17 лет. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова. Они пройдут на базе Морозовской детской больницы и Детской больницы имени Башляевой.

В двух первых фазах эксперимента примут участие 100 человек. В понедельник, 5 июля, добровольцы начали проходить медицинское обследование, в число обязательных процедур входит ПЦР-тестирование. Вакцинацию участников проекта будут проводить препаратом "Ступник V", но в меньшей дозировке, чем взрослым.

Исследования продлятся год. Все это время дети будут находиться под постоянным наблюдением врачей и вести дневник самонаблюдения в специальном мобильном приложении. В третьей фазе проекта примут участие 250 человек. По результатам клинических исследований, власти решат, насколько массовая вакцинация подростков может быть эффективна.