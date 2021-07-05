"Москва и мир": ревакцинация от коронавируса в столице и пожары на Кипре

В московских поликлиниках началась ревакцинация от коронавируса. Сделать повторную прививку можно в 12 медучреждениях, например, в Клинико-диагностическом центре № 4 и в филиале 11-й поликлиники на проспекте Вернадского. Полный список опубликован на сайте mos.ru.

Пройти процедуру смогут те, кто привился отечественной вакциной или переболел COVID-19. Повторную прививку сделают "Спутником V" или его однокомпонентной версией – "Спутником Лайт".

Врачи рекомендуют сделать повторную прививку через шесть месяцев после первой вакцинации. Когда эпидемиологическая обстановка наладится, процедура станет ежегодной. Помимо поликлиник, сделать укол можно в одном из восьми павильонов "Здоровая Москва". Предварительная запись не нужна. Эти пункты вакцинации работают с 08:00 до 22:00. Посетителям при себе необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

На Кипре самый страшный пожар за всю историю острова. В огне популярные у туристов Лимасол и Ларнака. Стихия уже поглотила 55 квадратных километров. Полностью выгорели несколько деревень, не менее четырех человек погибли. Распространению огня способствуют сильный ветер и 40-градусная жара.Кипрские пожарные не справляются. На помощь им Евросоюз и Израиль направили спецавиацию.

По версии полиции, причиной пожара стал человеческий фактор. Очевидцы утверждают, что один из местных жителей на своем участке сжигал траву и не смог остановить распространение огня.

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В районе Адлера стихия повредила линии электропередачи и сломала несколько деревьев. Семь населенных пунктов остались без света. Массовые отключения электроснабжения также произошли в Ставропольское крае. Причиной тоже стала непогода – прошел ливень с сильным ветром. Теперь помощи аварийных бригад ждут более 80 тысяч жителей.