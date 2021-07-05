"Москва и мир": шторм в Сочи и снос дома во Флориде

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Реки Хорота и Мацеста в Адлерском и Хостинском районе могут выйти из берегов, и тогда жителям нужно будет покинуть свои дома. Власти Сочи попросили людей подготовить документы и вещи первой необходимости на этот случай.
Накануне на город обрушился шторм. Проливной дождь сопровождался сильным ветром, скорость которого достигала 20 метров в секунду. Предупреждение синоптики объявили заранее, однако избежать жертв не удалось. По данным экстренных служб, один человек погиб. Еще несколько получили ранения.
В районе Адлера стихия повредила линии электропередачи и сломала несколько деревьев. Семь населенных пунктов остались без света. Массовые отключения электроснабжения также произошли в Ставропольское крае. Причиной тоже стала непогода – прошел ливень с сильным ветром. Теперь помощи аварийных бригад ждут более 80 тысяч жителей.
Во Флориде снесли уцелевшую часть обрушившегося жилого дома. Здание подорвали в ожидании тропического шторма "Эльза", который на этой неделе может достичь южного побережья штата. Также уцелевшая часть мешала проведению поисково-спасательной операции. Теперь ее возобновят. Местным спасателям помогают израильские и мексиканские специалисты.
12-этажный жилой дом в Серфсайде в окрестностях Майами частично обрушился в ночь на 24 июня. В первые часы из-под завалов удалось спасти 37 человек. После этого выживших больше не находили. По словам местных властей, подтверждена гибель 24 жильцов. Судьба еще 121 человека остается неизвестной.
В мэрии Майами не исключили, что причиной обрушения жилого дома могла быть незаконная надстройка пентхауза. Эту версию сейчас расследуют. А власти Флориды проводят инженерную проверку всех зданий в округе старше 40 лет, чтобы избежать новой трагедии.
Не стало Владимира Меньшова. Режиссер скончался на 82-м году жизни от последствий коронавируса. По данным СМИ, его госпитализировали в больницу с пневмонией и дыхательной недостаточностью в конце июня, и в дальнейшем состояние Владимира Меньшова ухудшилось.
Соболезнования семье артиста сейчас выражают общественные деятели, политики и коллеги. Киноконцерн "Мосфильм" заявил, что потерял дорого друга и по-настоящему народного режиссера, замечательные фильмы которого знают и любят миллионы людей.
Выпускник школы-студии МХАТ и ВГИКа Владимир Меньшов сыграл более 100 ролей и снял картины, которые считаются классикой советского кинематографа. "Москва слезам не верит" не только стала лидером проката в СССР, но и получила премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Эту киноленту, как и "Любовь и голуби", и "Ширли Мырли" зрители давно разобрали на цитаты. Играть, снимать, писать сценарии и озвучивать Владимир Меньшов продолжал и последние годы.
Прощание с кинорежисером запланировано на 8 июля в Доме кино. Похоронят народного артиста на Новодевичьем кладбище.
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