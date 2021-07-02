"Москва и мир": изменения движения поездов МЦД-2 и обрушение дома во Флориде

С 3 июля на участке железной дороги между станциями Курская и Каланчевская запустят реверсивное движение поездов. Это необходимо для реконструкции линии. Ей уже больше 100 лет и за это время она очень устарела.

В планах строителей: построить еще один новый путь и реконструировать два существующих, будут продолжены работы по расширению участка. Кроме того, станцию Каланчевская собираются превратить в современный транспортный хаб. Без этих обновлений невозможно увеличить количество поездов на МЦД-2 и запустить МЦД-4.

Новый режим будет действовать в течение года. Поезда по одному пути станут проходить поочередно – из Нахабина в сторону Подольска и наоборот. Контролировать движение будут диспетчеры. Все составы будут останавливаться у новой платформы. Выйти на нее можно с двух сторон – с Комсомольской площади и Каланчевской улицы.

Из-за этой меры, линия сможет пропускать ограниченное число поездов. Они будут следовать в обе стороны каждые 18 минут. Для части составов сократят маршрут – до Курского и Рижского вокзалов, а в некоторых случаях до промежуточных станций Царицыно и Стрешнево.

Что стало причиной крушения многоэтажного дома во Флориде пока не понятно. С таким заявлением выступил Джо Байден, который прибыл в город Серфсайд. При этом, президент высказал мнение, что к трагедии могли привести глобальное потепление или повышение уровня моря. Байден перед общением с прессой поговорил со спасателями и семьями погибших. Он пообещал, что родственникам жертв и пропавших без вести Соединенные Штаты помогут с оформлением виз. Эта мера коснется граждан Европы, Израиля и стран Латинской и Южной Америки.

Меду тем на месте обрушения 12-этажного дома возобновились поисково-спасательные работы. Их останавливали из-за угрозы новых обвалов. К настоящему времени опознаны 17 из 18 найденных тел. Живыми из-под завалов удалось спасти 37 человек, 145 – продолжают числиться пропавшими без вести. Три года назад в здании обнаружили серьезные повреждения. В 12-этажке был запланирован ремонт.

Самые жаркие дни лета в Центральной России ожидаются в конце июля. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, пик зноя придется на 31 июля и 1 августа.

Что касается более южных регионов европейской части страны, то там самый жаркий период лета ожидается в конце июля – начале августа. Поскольку в этих областях мало снега зимой, почва начинает прогреваться уже с конца марта. А в приморских городах максимальный зной прогнозируется на последний летний месяц. Тут сказывается влияние моря. Как и почва, оно накапливает тепло, но не спешит его отдавать, пояснил Роман Вильфанд.

Не самые знойные, но ощутимо жаркие дни вернутся в столичный регион на следующей неделе. По словам синоптиков, к среде в Москве и Подмосковье стоит ожидать до плюс 28–32 градусов. Температурный фон повысится на 5–7 градусов. При этом жара не будет такой экстремальной, как в июне.