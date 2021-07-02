"Москва и мир": коронавирус в столице и обрушение дома во Флориде

Каждый 10 москвич переболел коронавирусом. Четверть всех поставленных в стране диагнозов на счету столицы. При этом заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова уверена, что эту цифру можно смело умножать на три и даже четыре, так как многие болели бессимптомно либо не обращались к врачу. Основной причиной новой вспышки коронавируса, по словам заммэра, стал "индийский" штамм.



Анастасия Ракова также сообщила, что с 2 июля в Москве все случаи ОРВИ рассматриваются как потенциальный коронавирус, поэтому больные должны соблюдать изоляцию до получения результатов теста на COVID-19. Заболевшим и всем, кто с ними живет, будут делать экспресс-тест на антиген к коронавирусу, чтобы выявить заболевание на ранней стадии.

Что стало причиной крушения многоэтажного дома во Флориде пока не понятно. С таким заявлением выступил Джо Байден, который прибыл в город Серфсайд. При этом, президент высказал мнение, что к трагедии могли привести глобальное потепление или повышение уровня моря. Байден перед общением с прессой поговорил со спасателями и семьями погибших. Он пообещал, что родственникам жертв и пропавших без вести Соединенные Штаты помогут с оформлением виз. Эта мера коснется граждан Европы, Израиля и стран Латинской и Южной Америки.

Меду тем на месте обрушения 12-этажного дома возобновились поисково-спасательные работы. Их останавливали из-за угрозы новых обвалов. К настоящему времени опознаны 17 из 18 найденных тел. Живыми из-под завалов удалось спасти 37 человек, 145 – продолжают числиться пропавшими без вести. Три года назад в здании обнаружили серьезные повреждения. В 12-этажке был запланирован ремонт.

Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми-школьниками. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Так, 10 тысяч рублей получат родители или опекуны, которые воспитывают детей в возрасте от 6 до 18 лет (при условии, что ребенку исполнится шесть лет до 1 сентября).

Также выплата положена россиянам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, которые обучаются по основным общеобразовательным программам. Заявление необходимо подать в электронном виде или, по выбору, в "Мои документы", Пенсионный фонд или отделение соцзащиты. Принимать заявки начнут в середине июля, а закончат 1 ноября. Таким образом, средства будут приходить в период с августа по декабрь.

По оценкам Минтруда, выплаты получат около 17 миллионов человек. О разовом пособии к школе Владимир Путин говорил в послании Федеральному собранию в апреле. А на этой неделе, во время прямой линии, он отметил, что эти деньги положены, в том числе и детям в возрасте шести лет, которые в этом году еще не пойдут в школу.