"Москва и мир": изменения движения поездов МЦД-2 и пожары в Колумбии

С 3 июля на участке железной дороги между станциями Курская и Каланчевская запустят реверсивное движение поездов. Это необходимо для реконструкции линии. Ей уже больше 100 лет и за это время она очень устарела.

В планах строителей: построить еще один новый путь и реконструировать два существующих, будут продолжены работы по расширению участка. Кроме того, станцию Каланчевская собираются превратить в современный транспортный хаб. Без этих обновлений невозможно увеличить количество поездов на МЦД-2 и запустить МЦД-4.

Новый режим будет действовать в течение года. Поезда по одному пути станут проходить поочередно – из Нахабина в сторону Подольска и наоборот. Контролировать движение будут диспетчеры. Все составы будут останавливаться у новой платформы. Выйти на нее можно с двух сторон – с Комсомольской площади и Каланчевской улицы.

Из-за этой меры, линия сможет пропускать ограниченное число поездов. Они будут следовать в обе стороны каждые 18 минут. Для части составов сократят маршрут – до Курского и Рижского вокзалов, а в некоторых случаях до промежуточных станций Царицыно и Стрешнево.

Пожары в британской Колумбии добрались до населенных пунктов. Огонь практически полностью уничтожил деревню Луттон: сгорели жилые дома, полицейский участок и медцентр. Именно в этом населенном пункте ранее была зафиксирована рекордная жара – почти 50 градусов. В экстренном порядке из деревни эвакуировали около тысячи человек. Местные власти не исключают, что есть погибшие, так как некоторые жители до сих пор не выходят на связь.

Всего же в регионе полыхают десятки лесных пожаров. Возникновению новых очагов способствуют сухие грозы, только за сутки было зафиксировано 29 тысяч молний и аномальная жара. Жертвами небывалого зноя стали по меньшей мере 500 человек, в основном пенсионеры.

Погибшие есть и на северо-западе США. Туда дотянулся горячий атмосферный фронт. В городах пострадавшего региона вздувается покрытие дорог, плавятся электропровода и тоже бушуют лесные пожары. Главный национальный праздник – День независимости – в этом году пройдет без фейерверков. Малейшая искра может стать причиной очередного возгорания.

Не стало Николая Сличенко. Художественный руководитель театра "Ромэн" скончался на 87-м году жизни. В мае этого года СМИ писали, что народный артист попал в больницу из-за проблем с легкими. Отмечалось, что до госпитализации он проходил лечение, однако, как стало известно позже, терапия не помогала.

Николай Сличенко родился в многодетной семье в Белгороде. В 16 лет он приехал в Москву, где был принят в первый и единственный в мире цыганский театр "Ромэн". В этой труппе раскрылся талант актера. Сначала он играл в спектаклях, потом же начал их ставить.

В 1972 году он окончил высшие режиссерские курсы в ГИТИСе, а с 1977 года возглавил театр. Еще через год Николай Сличенко создал на базе музыкального училища имени Гнесиных специальную студию для подготовки кадров для "Ромэна". Артист любим зрителями и по киноработам. За свою карьеру он снялся в десятках фильмов, в том числе в картинах "Свадьба в Малиновке", "В дождь и в солнце", "Военно-полевой романс".