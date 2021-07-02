"Москва и мир": коронавирус в столице и пожары в Колумбии

Каждый 10 москвич переболел коронавирусом. Четверть всех поставленных в стране диагнозов на счету столицы. При этом заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова уверена, что эту цифру можно смело умножать на три и даже четыре, так как многие болели бессимптомно либо не обращались к врачу. Основной причиной новой вспышки коронавируса, по словам заммэра, стал "индийский" штамм.



Анастасия Ракова также сообщила, что с 2 июля в Москве все случаи ОРВИ рассматриваются как потенциальный коронавирус, поэтому больные должны соблюдать изоляцию до получения результатов теста на COVID-19. Заболевшим и всем, кто с ними живет, будут делать экспресс-тест на антиген к коронавирусу, чтобы выявить заболевание на ранней стадии.

Пожары в британской Колумбии добрались до населенных пунктов. Огонь практически полностью уничтожил деревню Луттон: сгорели жилые дома, полицейский участок и медцентр. Именно в этом населенном пункте ранее была зафиксирована рекордная жара – почти 50 градусов. В экстренном порядке из деревни эвакуировали около тысячи человек. Местные власти не исключают, что есть погибшие, так как некоторые жители до сих пор не выходят на связь.

Всего же в регионе полыхают десятки лесных пожаров. Возникновению новых очагов способствуют сухие грозы, только за сутки было зафиксировано 29 тысяч молний и аномальная жара. Жертвами небывалого зноя стали по меньшей мере 500 человек, в основном пенсионеры.

Погибшие есть и на северо-западе США. Туда дотянулся горячий атмосферный фронт. В городах пострадавшего региона вздувается покрытие дорог, плавятся электропровода и тоже бушуют лесные пожары. Главный национальный праздник – День независимости – в этом году пройдет без фейерверков. Малейшая искра может стать причиной очередного возгорания.

Не стало Николая Сличенко. Художественный руководитель театра "Ромэн" скончался на 87-м году жизни. В мае этого года СМИ писали, что народный артист попал в больницу из-за проблем с легкими. Отмечалось, что до госпитализации он проходил лечение, однако, как стало известно позже, терапия не помогала.

Николай Сличенко родился в многодетной семье в Белгороде. В 16 лет он приехал в Москву, где был принят в первый и единственный в мире цыганский театр "Ромэн". В этой труппе раскрылся талант актера. Сначала он играл в спектаклях, потом же начал их ставить.

В 1972 году он окончил высшие режиссерские курсы в ГИТИСе, а с 1977 года возглавил театр. Еще через год Николай Сличенко создал на базе музыкального училища имени Гнесиных специальную студию для подготовки кадров для "Ромэна". Артист любим зрителями и по киноработам. За свою карьеру он снялся в десятках фильмов, в том числе в картинах "Свадьба в Малиновке", "В дождь и в солнце", "Военно-полевой романс".