"Москва и мир": в Москве началась ревакцинация, а в ЕС вводятся новые правила передвижения

01 июля, 23:20
В Москве началась ревакцинация от коронавируса. С этого дня пройти процедуру можно павильонах "Здоровая Москва", в городе работают восемь таких пунктов. С 5 июля запись откроется и в 12 поликлиниках. Повторную прививку можно сделать препаратом "Спутник V" или его однокомпонентной версией "Спутник Лайт".
В России подорожали коммунальные услуги, что отразится в августовских квитанциях. В Москве рост составил 4,6%.
В ЕС вступили в силу новые правила передвижения внутри союза. Участниками проекта стали все 27 стран сообщества. Как сообщили в Еврокомиссии, сертификаты о вакцинации призваны облегчить свободное передвижение граждан внутри ЕС. Для обладателей данного документа будут сокращены или отменены внутренние карантинные ограничения при пересечении границ.
Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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