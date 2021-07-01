"Москва и мир": ревакцинация в столице и жара в Канаде

В столице началась ревакцинация от коронавируса. С 1 июля пройти процедуру можно павильонах "Здоровая Москва", в городе работают 8 таких пунктов. А с 5 июля запись откроется и в 12 поликлиниках.

Повторную прививку можно сделать препаратом "Спутник V" или его однокомпонентной версией "Спутник Лайт". Причем вакцину можно выбрать любую, независимо от того, какая была введена при первой вакцинации. Процедура, как и прежде, проводится бесплатно. Горожанам необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС.

Медики напоминают, повторную прививку от коронавируса нужно делать через шесть месяцев после первой вакцинации. Этого требует сложная эпидемиологическая ситуация. В будущем иммунизироваться можно будет один раз в год. Что касается уровня антител на момент вакцинации, то медики заявляют: для прививки это не имеет значения. В Оперативном штабе пояснили, что единой методики измерения уровня антител нет, поэтому ориентироваться на данные тестов некорректно.

Почти 500 человек на западе Канады предположительно стали жертвами аномальной жары – это статистика за пять дней. Большинство погибших – пенсионеры. По данным метеобюро, в регионе был зафиксирован абсолютный температурный максимум. Воздух прогрелся до рекордных 49,5 градуса.

Предыдущий рекорд в британской Колумбии почти на 5 градусов меньше был зафиксирован 80 лет назад. Жара пришла в регион в понедельник, и в некоторых районах начала спадать уже на следующий день, но в ряде мест продержится до конца недели.

Медики рекомендуют местным жителям как можно меньше времени проводить на улице, пить больше воды и носить головные уборы. Страдает от зноя и западное побережье США. К американцам, в связи с этим, обратился президент Джо Байден. Он призвал отнестись к природной аномалии со всей серьезностью. Помимо возможных человеческих жертв, власти опасаются возникновения лесных пожаров. Кроме того, из-за высоких температур деформируется дорожное покрытие и плавится проводка.

В Краснодарском крае теперь принимают только тех туристов, которые сделали прививку от коронавируса, переболели ковидом в течение последних 6 месяцев либо имеют отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за три дня. При этом ограничения не коснутся тех, кто уже отдыхает на курортах Кубани.

Россияне же, которые только планировали поездку на море, начали отправлять запросы на аннуляцию купленных путевок. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров. Кроме того, изменился спрос на билеты в Краснодарский край. Это данные аналитического центра одного из популярных сервисов путешествий. Особенно просел по этому показателю август.

Эксперты связывают ситуацию с тем, что в этом месяце заселение в гостиницы или санатории будет возможно только при наличии сертификата о прививке или справки о перенесенном коронавирусе. ПЦР-тест же больше принимать не будут. Новые правила для отдыхающих властям пришлось вводить из-за ухудшения ситуации с коронавирусом и перегруженности курортов Краснодарского края.