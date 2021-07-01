"Москва и мир": новые правила для грузовиков в столице и паспорт привитого

В Москве вступили в силу новые правила движения грузовиков массой более трех с половиной тонн. Для передвижения в пределах МКАД и на самом кольце в дневной период – с 07:00 до 23:00 – водителям теперь нужно оформлять пропуск.

Как поясняли в мэрии, МКАД – фактически внутригородская улица. Ее используют жители Москвы и Подмосковья для ежедневных поездок, а также машины скорой помощи, городских служб и пассажирский транспорт. Власти считают, что новые правила разгрузят кольцо, которое сейчас является еще и самой аварийной столичной трассой.

Прогнозируется, что теперь число транзитных грузовиков там сократится вдвое. Нововведения должны были вступить в силу в апреле, однако срок неоднократно сдвигали. Водителям также дадут переходный период: с 1 июля необходимо оформить только пропуск, а зарегистрироваться в Единой региональной навигационно-информационной системе можно до конца декабря.

В ЕС вступили новые правила передвижения внутри союза. Участниками проекта стали все 27 стран сообщества. Как сообщили в Еврокомиссии, сертификаты о вакцинации призваны облегчить свободное передвижение граждан внутри ЕС. Для обладателей данного документа будут сокращены или отменены внутренние карантинные ограничения при пересечении границ. О каких-то льготах при поездках за пределы сообщества речь пока не идет.

Документ выдается в электронном виде. Он имеет QR-код, который можно использовать при помощи мобильного телефона. Сертификаты выдаются сроком на один год. В нем содержится информация об иммунитете к коронавирусу, сведения о вакцинации и перенесенном заболевании. Также из документа можно узнать о результатах ПЦР-тестов, сделанных не более чем за 72 часа.

Между тем вакцинация от коронавируса в странах Евросоюза проходит неравномерно. В целом, первую прививку получили почти 60 процентов населения союза. Но если, например, в Бельгии и на Мальте, эта цифра превышает 70 процентов, то в Болгарии остановилась на 16.

В России вступили в силу некоторые нововведения и правила. Так, подорожали коммунальные услуги. Это россияне увидят в августовских квитанциях. В Москве рост составил 4,6 процента. Максимум (6 процентов) – в Чеченской республике, Нижегородской области и Севастополе. Тарифы индексируются раз в год, чтобы сдерживать инфляцию.

Кроме того, некоторые семьи могут рассчитывать на помощь государства. Что касается адресных выплат, то теперь пособие положено беременным женщинам, которые оказались в сложной финансовой ситуации. А также родителям детей в возрасте от 8 до 17 лет, которые воспитывают из в одиночку. Выплата назначается на каждого ребенка.

Кроме того, в этом месяце максимальная ставка по льготной ипотеке вырастет до 7 процентов годовых. Предельная сумма кредита для всех регионов снизится до трех миллионов рублей. Сложнее теперь станет получать потребительские кредиты. Банки будут отказывать тем, у кого уже есть высокая долговая нагрузка.