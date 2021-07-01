"Москва и мир": новые правила для грузовиков в столице и жара в Канаде

В Москве вступили в силу новые правила движения грузовиков массой более трех с половиной тонн. Для передвижения в пределах МКАД и на самом кольце в дневной период – с 07:00 до 23:00 – водителям теперь нужно оформлять пропуск.

Как поясняли в мэрии, МКАД – фактически внутригородская улица. Ее используют жители Москвы и Подмосковья для ежедневных поездок, а также машины скорой помощи, городских служб и пассажирский транспорт. Власти считают, что новые правила разгрузят кольцо, которое сейчас является еще и самой аварийной столичной трассой.

Прогнозируется, что теперь число транзитных грузовиков там сократится вдвое. Нововведения должны были вступить в силу в апреле, однако срок неоднократно сдвигали. Водителям также дадут переходный период: с 1 июля необходимо оформить только пропуск, а зарегистрироваться в Единой региональной навигационно-информационной системе можно до конца декабря.

Почти 500 человек на западе Канады предположительно стали жертвами аномальной жары – это статистика за пять дней. Большинство погибших – пенсионеры. По данным метеобюро, в регионе был зафиксирован абсолютный температурный максимум. Воздух прогрелся до рекордных 49,5 градуса.

Предыдущий рекорд в британской Колумбии почти на 5 градусов меньше был зафиксирован 80 лет назад. Жара пришла в регион в понедельник, и в некоторых районах начала спадать уже на следующий день, но в ряде мест продержится до конца недели.

Медики рекомендуют местным жителям как можно меньше времени проводить на улице, пить больше воды и носить головные уборы. Страдает от зноя и западное побережье США. К американцам, в связи с этим, обратился президент Джо Байден. Он призвал отнестись к природной аномалии со всей серьезностью. Помимо возможных человеческих жертв, власти опасаются возникновения лесных пожаров. Кроме того, из-за высоких температур деформируется дорожное покрытие и плавится проводка.

В России началась углубленная диспансеризация для людей, перенесших коронавирус. Они смогут пройти целый комплекс обследований, чтобы своевременно обнаружить возможные осложнения после болезни. Программа разделена на два этапа.

Первый включает семь исследований, которые можно пройти за день. Это общий и биохимический анализы крови, измерение сатурации, тест с шестиминутной ходьбой, рентген грудной клетки. Также у пациентов, переболевших ковидом, определяют концентрацию D-димера в крови, помогающего выявлять признаки тромбообразования.

По результатам врачи определят риски и признаки развития хронических заболеваний и при необходимости направят пациента на второй этап. Он будет включать уже три обследования, в том числе КТ легких.

Также в стране стартовала кампания по ревакцинации от коронавируса. Повторную прививку нужно делать раз в полгода, пока не удастся достичь коллективного иммунитета. Вакцинироваться можно любым зарегистрированным в России препаратом и вне зависимости от наличия антител.