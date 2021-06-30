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Москва 24

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Общество

30 июня, 21:30

"Москва и мир": Собянин посетил стройплощадку в Коммунарке и прямая линия с Путиным

общество видео

Новая поликлиника может появиться в Коммунарке уже в этом году. Уложиться в срок строителей попросил мэр столицы Сергей Собянин, который побывал на стройплощадке. В здании разместится взрослое отделение на 500 посещений в смену и детское. Также в Коммунарке появится новая школа, которая примет учеников 1 сентября.

3 часа и 42 минуты в эфире. В Москве прошла прямая линия с Владимиром Путиным. Президент ответил на 68 вопросов. Начал с волнующей многих россиян темы – коронавируса и вакцинации. Президент впервые рассказал о том, какой препарат он выбрал для себя – это "Спутник V". По словам Владимира Путина, после прививки у него была только небольшая температура, которая быстро нормализовалась.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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