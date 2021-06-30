"Москва и мир": коронавирус в столице и прямая линия с Владимиром Путиным

За минувшие сутки в Москве коронавирусом заболели 5 823 человека. Это на 6% меньше, чем накануне, сообщает оперативный штаб по борьбе с пандемией. Жертвами болезни стали 117 горожан. Медики констатируют, что смертность в городе продолжает держаться на высоком уровне. Абсолютный рекорд – 124 летальных исхода – был зафиксирован несколько дней назад.

Эпидемиологическая ситуация в столице осложнилась в июне. Статистика заболеваемости вернулась к значениям минувшей зимы. Количество госпитализаций выросло, число занятых больничных коек приблизилось к 15 тысячам. Причем значительная часть пациентов находятся в тяжелом состоянии.

Одновременно в городе набирает обороты прививочная кампания. Ежедневная запись на вакцинацию достигла 87 тысяч человек. Московские власти надеются, что в течение месяца-полутора удастся вакцинировать около 1,5–2 миллионов человек.

Исправить ситуацию призваны и введенные ограничительные меры: перевод 30% работников предприятий на удаленку, обязательная вакцинация сотрудников сферы услуг, а также посещение ресторанов и кафе по QR-коду.

3 часа и 42 минуты в эфире. В Москве прошла прямая линия с Владимиром Путиным. Президент ответил на 68 вопросов. Начал с волнующей многих россиян темы – коронавируса и вакцинации. Президент впервые рассказал о том, какой препарат он выбрал для себя – это "Спутник V". По словам Владимира Путина, после прививки у него была только небольшая температура, которая быстро нормализовалась.

Он отметил, что прививка имеет смысл, поскольку благодаря ей болезнь протекает легче. И подчеркнул, что ковид опасен для жизни, а вакцинация – нет. Комментируя доводы людей, которые выступают против прививок, Владимир Путин призвал россиян в вопросах о коронавирусе прослушиваться к специалистам, а не к тем, кто составляет мнение, основываясь на слухах.

Президент также заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию. Однако добавил, что закон позволяет губернаторам вводить ее для определенных категорий граждан.

В продолжение темы коронавируса и ограничений вопрос президенту задал ученик московской школы. Он спросил, как начнется новый учебный год: дома или за партой. Владимир Путин ответил, что пока точно сказать нельзя, но, скорее всего, ученики младших классов будут ходить в школу.

Коснулся глава государства и темы роста цен на продукты. Президента спросили, почему бананы из Эквадора стоят дешевле, чем морковь и картофель из соседних областей.

Во время прямой линии президент также ответил на вопросы, касающиеся других важных тем – налогов, социальных выплат, состояния дорог и школ, внутреннего туризма, кредитования, отношений России с другими странами.