"Москва и мир": новая поликлиника и прямая линия с Владимиром Путиным

Новая поликлиника может появиться в Коммунарке уже в этом году. Уложиться в обозначенный срок строителей попросил Сергей Собянин, он побывал на стройплощадке. В здании разместится взрослое отделение на 500 посещений в смену и детское. Появится в Коммунарке и новая школа, которая примет учеников 1 сентября.
Школа рассчитана на 550 учеников. Детский сад, построенный при учебном заведении, сможет принять 150 детей. В здании создана безбарьерная среда, которая позволит посещать школу детям с ограниченными возможностями здоровья.
Кроме того, в проекте утверждено применение самых продвинутых технологий. Например, к услугам школьников будут краны с автоматической подачей воды, а вместо кулеров и пластиковых стаканчиков – питьевые фонтаны.
Владимир Путин привился "Спутником V". Название выбранной вакцины он озвучил во время прямой линии. Россияне прислали около 2 миллионов вопросов, и многие из них касались именно коронавиуса и вакцинации. Поэтому президент начал с этой темы.
Он отметил, что прививка имеет смысл, поскольку благодаря ей болезнь протекает легче. И подчеркнул, что ковид опасен для жизни, а вакцинация – нет. Комментируя доводы людей, которые выступают против прививок, Владимир Путин призвал россиян в вопросах о коронавирусе прослушиваться к специалистам, а не к тем, кто составляет мнение, основываясь на слухах.
Президент также заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию. Однако добавил, что закон позволяет губернаторам вводить ее для определенных категорий граждан.
В продолжение темы коронавируса и ограничений вопрос президенту задал ученик московской школы. Он спросил, как начнется новый учебный год: дома или за партой. Владимир Путин ответил, что пока точно сказать нельзя, но, скорее всего, ученики младших классов будут ходить в школу.
Коснулся глава государства и темы роста цен на продукты. Президента спросили, почему бананы из Эквадора стоят дешевле, чем морковь и картофель из соседних областей.
Во время прямой линии президент также ответил на вопросы, касающиеся других важных тем – налогов, социальных выплат, состояния дорог и школ, внутреннего туризма, кредитования, отношений России с другими странами.
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