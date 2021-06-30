"Москва и мир": погода в столице и жара в Канаде

Традиционная погода для этого времени года в Москву вернется уже в ближайшие дни. Температура будет варьироваться от 20 до 26 градусов тепла, пообещал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, температура в городе уже сейчас установилась на уровне климатической нормы.

30 июня будет самым холодным на этой неделе. Впрочем, мрачная и дождливая погода является нормой для этого времени. Это и есть, по словам синоптика, настоящее московское лето.

Но в некоторых регионах страны аномальная жара продолжит наступление. Температурный коллапс ожидается на северо-западе и юге страны. Зной придет Архангельскую, Вологодскую области и в республику Коми. Там температура достигнет +32 – это выше нормы на 7–8 градусов. Еще жарче будет в Краснодарском крае и на Дальнем Востоке. Волна зноя накроет также регионы Урала и Приволжья.

В Москве прошла прямая линия с Владимиром Путиным. Президент получил от россиян около 2 миллионов вопросов. Большое количество из них касалось коронавируса и прививок.

Владимир Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию. Однако подчеркнул, что закон позволяет губернаторам вводить ее для определенных категорий граждан.

Президент также впервые рассказал о том, какую вакцину он выбрал для себя – это "Спутник V". По слова Владимира Путина, после прививки у него была только небольшая температура.

Кроме того, глава государства призвал россиян в вопросах о коронавирусе прослушиваться к специалистам, а не к тем, кто составляет мнение, основываясь на слухах. И подытожил, что ковид опасен для жизни, а прививка – нет.

Жара продолжает наступление на Канаду. В стране аномальные температуры. Столбики термометров поднялись выше 49 градусов. Уже побиты рекорды за всю историю метеонаблюдений. Медики бьют тревогу – в провинции Британская Колумбия не менее 100 человек стали жертвами погоды. И это за два дня.

Власти пострадавших регионов объявили соответствующие предупреждения. Местным жителям рекомендовано как можно меньше времени проводить на улице, пить больше воды, обязательно носить головные уборы.

В Ванкувере и окрестностях появились охлаждающие центры и временные фонтанчики. Полиция и медицинские центры переведены на усиленный режим работы, в городе ведется патрулирование.

В отдельных районах Канады, по прогнозам синоптиков, погодная аномалия сохранится до конца недели и даже дольше. При этом, есть регионы, где жара начала отступать. Но даже там температура продолжает превышать климатическую норму для июня на 10 градусов.