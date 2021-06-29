"Москва и мир": поддельные QR-коды в столице и карантин в Австралии

Мошенники начали продавать поддельные QR-коды для посещения ресторанов и кафе в Москве. Специалисты нашли на теневых форумах по меньшей мере 10 подобных объявлений. Также им удалось обнаружить полсотни положительных отзывов тех, кто якобы уже воспользовался нелегальной услугой. Стоит она в среднем 11 тысяч рублей. Однако в итоге покупатели могут заплатить дороже.

За использование поддельных QR-кодов для посещения ресторанов и кафе предусмотрена ответственность – до одного года тюрьмы. Об этом сообщил сенатор Андрей Клишас. По его словам, подобные действия считаются нарушением санитарно-эпидемиологических правил. За подделку и сбыт сертификата о вакцинации преступник может получить до двух лет лишения свободы.

С 28 июня все столичные заведения общепита работают по новым правилам. Пускать внутрь они могут только посетителей с QR-кодами. Они положены людям переболевшим ковидом в течение последних 6 месяцев либо вакцинированным.

Австралийские мегаполисы уходят на карантин. Жесткие ограничения ввели в Сиднее, Брисбене, Перте и Дарвине. В течение трех дней жителям разрешено выходить на улицу только для покупки продуктов, на работу или учебу. Причиной могут так же стать занятия спортом, посещения врача или вакцинация. На такие меры местные власти пошли из-за распространения в стране "индийского" штамма коронавируса, который также называют "Дельта".

Новые очаговые вспышки коснулись около 150 человек, но для Австралии это большая цифра. За все время пандемии там зафиксировано всего 31 тысяча случаев заражения коронавирусом и 910 летальных исходов. И хотя страна одной из первых закрыла границы и ввела строгие ограничительные меры, сейчас этого уже мало. Местное население значительно отстает от Европы и США по скорости вакцинации. Оба компонента препарата от коронавируса получили всего около 5 процентов жителей. Из-за штамма "Дельта" усиливают меры безопасности и в Лос-Анджелесе. Жителям рекомендовано снова носить маски в помещениях.

Достичь 60-процентного уровня вакцинации в России к осени не удастся, сроки будут сдвигаться. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, только на этой неделе стало расти количество желающих сделать прививку, раньше же динамика вакцинации была на низком уровне. Песков отметил, что сейчас все больше граждан проявляют сознательность и выразил надежду, что так будет и в дальнейшем.

Тем временем стало известно, что вакцинироваться от коронавируса необходимо каждые полгода. Такие сроки назвал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он пояснил, что это требуется делать и тем, кто уже переболел, так как штамм, который вызывает COVID-19, постоянно мутирует. А заместитель Гинцбурга по научной работе Денис Логунов рассказал, что "Спутник V" обладает меньшей эффективностью против "индийского" варианта вируса, но она все равно составляет около 90%, а после ревакцинации титр антител будет повышаться.