"Москва и мир": последствия "суперливня" и карантин в Австралии

Три человека пострадали из-за "суперливня", который накрыл Москву накануне. Людей травмировали упавшие деревья, прохожие получили мелкие травмы и ушибы, но в целом их здоровью ничего не угрожает.

Порывы шквалистого ветра со скоростью до 22 метров в секунду, которые сопровождались сильным ливнем, повалили около 170 деревьев в столице. Также оказались повреждены более 60 автомобилей.

Стихия накрыла и Подмосковье. Там без электроснабжения остались 24 тысячи человек в 11 городских округах. Энергетики уже все восстановили. По словам синоптиков, погода в столичном регионе будет неустойчивой до конца недели из-за циклона, небольшие дожди ожидаются каждый день.

Кроме того, заметно снизилась температура воздуха. Во вторник, 29 июня, термометры показывают 21–23 градуса. Ночи будут холодными, температура опустится до 13 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду, а на выходных в Москве потеплеет до плюс 25–26 градусов.

Австралийские мегаполисы уходят на карантин. Жесткие ограничения ввели в Сиднее, Брисбене, Перте и Дарвине. В течение трех дней жителям разрешено выходить на улицу только для покупки продуктов, на работу или учебу. Причиной могут так же стать занятия спортом, посещения врача или вакцинация. На такие меры местные власти пошли из-за распространения в стране "индийского" штамма коронавируса, который также называют "Дельта".

Новые очаговые вспышки коснулись около 150 человек, но для Австралии это большая цифра. За все время пандемии там зафиксировано всего 31 тысяча случаев заражения коронавирусом и 910 летальных исходов. И хотя страна одной из первых закрыла границы и ввела строгие ограничительные меры, сейчас этого уже мало. Местное население значительно отстает от Европы и США по скорости вакцинации. Оба компонента препарата от коронавируса получили всего около 5 процентов жителей. Из-за штамма "Дельта" усиливают меры безопасности и в Лос-Анджелесе. Жителям рекомендовано снова носить маски в помещениях.

Достичь 60-процентного уровня вакцинации в России к осени не удастся, сроки будут сдвигаться. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, только на этой неделе стало расти количество желающих сделать прививку, раньше же динамика вакцинации была на низком уровне. Песков отметил, что сейчас все больше граждан проявляют сознательность и выразил надежду, что так будет и в дальнейшем.

Тем временем стало известно, что вакцинироваться от коронавируса необходимо каждые полгода. Такие сроки назвал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он пояснил, что это требуется делать и тем, кто уже переболел, так как штамм, который вызывает COVID-19, постоянно мутирует. А заместитель Гинцбурга по научной работе Денис Логунов рассказал, что "Спутник V" обладает меньшей эффективностью против "индийского" варианта вируса, но она все равно составляет около 90%, а после ревакцинации титр антител будет повышаться.