"Москва и мир": субсидии для общепита в столице и обрушение дома во Флориде

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Заведения общепита в Москве получат поддержку от столичного правительства. Им гарантирована отсрочка по уплате арендных платежей за третий квартал этого года. Мера коснется тех владельцев ресторанов и кафе, которые арендуют помещения у Москвы. Распоряжение об этом подписал Сергей Собянин.
Кроме того, предприятия общепита включили в программу субсидирования малого и среднего бизнеса. Максимальный размер такой дотации составит миллион рублей. На эти деньги можно купить или взять в лизинг оборудование, заплатить коммунальные платежи и закрыть проценты по кредитам. Также за счет выделенных денег можно компенсировать затраты на профилактику коронавируса. Есть еще одно условие, чтобы получить субсидию, рестораторы обязаны вакцинировать сотрудников и соблюдать ограничения по допуску горожан в заведения.
Что касается посетителей, то им столичные власти напоминают, что использование поддельных QR-кодов подпадает под статью "Подделка и использование официальных документов". Нарушителям грозит как административная ответственность и штраф до 40 тысяч рублей, так и уголовное преследование, а это уже до двух лет лишения свободы.
Тела 11 человек извлечены из-под завалов рухнувшего во Флориде дома. По сведениям местных властей, там могут находиться еще более 150 человек. 12-этажный жилой дом в городке Серфсайд обрушился 24 июня. Из 130 расположенных в нем квартир полностью разрушено около половины.
Поисково-спасательные работы проходят сложно: конструкция дома расколота на множество частей и может рухнуть в любую минуту. Дом был построен 40 лет назад. А три года назад в здании обнаружили серьезные повреждения. Уже был запланирован ремонт и озвучена стоимость – 15 миллионов долларов. К 1 июля жильцы должны были предоставить строителям первый денежный транш.
Теперь тревогу забили жители соседних высоток, их дома ровесники рухнувшего, поэтому не исключено, что подобная ситуация может повториться и с ними. Местные власти обещают провести масштабную проверку в течение месяца.
В России новый коронавирусный антирекорд. За последние сутки скончались 652 пациента с подтвержденным COVID-19. Это самая большая цифра за все время пандемии. На фоне такой статистики россиян призывают обязательно соблюдать все санитарные меры, а также сделать прививку.
Вакцинацию в РФ прошли 23 миллиона человек. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, ни одного летального исхода от прививки в России не зафиксировали. Глава Минздрава также отметил, что хотя темпы вакцинации растут, россиян все еще нужно подталкивать к этому решению.
Сейчас в России есть три двухфазных препарата: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Последний на этой неделе закончился в Москве, и запись на вакцинацию приостановили до поставки новой партии. В Центре имени Чумакова, который производит "КовиВак", сообщили, что по графику планировалось выпустить один миллион доз до конца июня. По факту же это количество вакцины уже поступило в гражданский оборот.
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