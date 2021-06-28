"Москва и мир": QR-код для посещения ресторанов и ограничения в Италии

Посидеть в кафе и ресторанах в Москве с 28 июня могут только определенные категории горожан. Во-первых, это те, кто прошел вакцинацию от коронавируса. Речь идет о людях старше 18 лет. Чтобы зайти в заведение, им необходимо предъявить специальный QR-код. Никакие бумажные справки не принимаются.

Кроме того, спецпропуск могут получить люди, переболевшие COVID-19 или получившие свежий отрицательный ПЦР-тест. Такие посетители, в отличие от сотрудников заведения, могут находиться внутри кафе и ресторанов без масок и перчаток.

На летних верандах без QR-кода пообедать можно будет до 12 июля. Что касается детей и туристов, то они для посещения учреждений общепита, должны сдать ПЦР-тест. Причем тестирование надо пройти в одной из лабораторий города, подключенной к ЕМИАС.

Такая же мера предусмотрена для тех, кто успел получить только первую дозу вакцины. Оформить QR-код можно в регистратуре поликлиники либо с помощью нескольких городских цифровых сервисов. Это сайты mos.ru, ЕМИАС.ИНФО, электронная медкарта и портал госуслуг.

В миграционном центре в Сахарове начали прививать от коронавируса. Пункт вакцинации там работает с 9:00 до 21:00. Медики смогут принимать более 2 тысяч человек в день. Иностранным рабочим предлагают однокомпонентный препарат "Спутник Лайт". Пока вакцинация мигрантов будет проходить в тестовом режиме, рассказал Сергей Собянин.

Мэр пояснил, что "Спутник Лайт" – однокомпонентный препарат, поэтому он моментально дает эффект и позволяет достаточно быстро проводить вакцинацию тех, кому она необходима.

Собянин также отметил, что многие мигранты работают в столичной сфере услуг. И именно ее сотрудникам сейчас особенно важно сделать прививку.

Итальянцы больше не будут носить маски на улице. В настоящий момент почти каждый третий гражданин страны прошел полный курс вакцинации от коронавируса. Всего в стране сделано почти 50 миллионов инъекций. Благодаря этому Италия перешла в "белую зону", безопасную с точки зрения эпидемиологической ситуации. Об этом заявил местный Минздрав.

Однако, индивидуальные средства защиты остаются обязательными в помещениях. По-прежнему сохраняются и ограничения, касающиеся числа участников мероприятий на открытом воздухе. Например, в организованной для болельщиков "Футбольной деревне" в центре Рима могут собираться только 2 тысячи человек.

Более жесткие запреты действуют в Соединенном Королевстве. Помимо индийского штамма коронавируса там выявили новую мутацию, которую назвали "лямбда". Сейчас ученые исследуют очередную разновидность вируса.

При этом жители островов не отказывают себе в развлечениях. В графстве Западный Сассекс полиция арестовала 50 участников рейв-вечеринки. Несмотря на жесткие ограничения, на встречу пришли более 2 тысяч человек. На просьбы полицейских разойтись собравшиеся отреагировали агрессивно.