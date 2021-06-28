"Москва и мир": новый молодежный волонтерский центр и спецоперация во Флориде

В Москве открылся молодежный волонтерский центр. Он расположился в историческом здании конца XIX века. Совсем недавно его капитально отремонтировали. Теперь тут будут проводиться тематические круглые столы, семинары и другие мероприятия. С открытием центра юных волонтеров поздравил Сергей Собянин.

Добровольцы начали оказывать помощь горожанам с первых дней пандемии коронавируса. Волонтеры привозили пожилым и заболевшим людям продукты и лекарства. Помогают они и сейчас.

Сергей Собянин особо отметил их помощь врачам. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе работы у медиков становится все больше. Так что волонтерский труд крайне востребован. Мэр поблагодарил помощников врачей и вручил 11 активистам памятные медали "Волонтеры Москвы".

Около 70% от месячной нормы осадков принес "суперливень" в столицу. В Москве затоплены дороги, нарушилось движение автомобилей, трамваев, автобусов и электробусов. Пострадало от осадков и метро: станцию "Ясенево" Калужско-Рижской линии закрывали из-за подтоплений.

Не работал участок Филевской линии между станциями "Киевская" и "Кунцевская". На время ограничений для пассажиров запускали бесплатные автобусы КМ. Поезда также какое-то время не ходили по МЦД-1 – там на станции "Бескудниково" произошло отключение контактной сети.

Что касается аэропортов, то в Шереметьево были задержки рейсов, а во Внуково и Домодедово все работало в штатном режиме. В самой столице во время ливня валило деревья и срывало крыши. Так, часть кровли обрушилась со здания на улице Правды. Пострадали припаркованные машины.

Бедствие затронуло и Подмосковье. В Щелкове молния попала в трансформаторную будку, а в Балашихе без света остались 15 тысяч человек. По словам синоптиков, дожди местами еще будут продолжаться и прекратятся к 22–23 часам.

9 человек погибли, более 150 числятся пропавшими без вести в результате обрушения жилого дома в городе Серфсайд во Флориде. Поисково-спасательная операция идет четвертые сутки. Обломки разбирают 80 бригад. Местным спасателям помогают специалисты из Мексики и Израиля. Они работают круглосуточно.

Как заверили власти, поиски людей продолжатся столько, сколько будет необходимо. Изначально работы затруднял пожар, который вспыхнул под завалами. Одновременно специалисты начали масштабную проверку всех зданий в округе, которые построили, как и рухнувший дом, более 40 лет назад.

Трагедия в городе Серфсайд произошла 24 июня. Более половины из 130 квартир многоэтажного дома оказались разрушены. Почему дом рухнул, пока неизвестно. Но американские СМИ напомнили, что несколько лет назад инженер, проверявший здание, предупреждал о "серьезных повреждениях" конструкций. Местные жители, потрясенные произошедшим, возвели импровизированный мемориал, к которому несут цветы и зажигают свечи.