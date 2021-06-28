"Москва и мир": вакцинация мигрантов в столице и ограничения в Италии

В миграционном центре в Сахарове начали прививать от коронавируса. Пункт вакцинации там работает с 9:00 до 21:00. Медики смогут принимать более 2 тысяч человек в день. Иностранным рабочим предлагают однокомпонентный препарат "Спутник Лайт". Пока вакцинация мигрантов будет проходить в тестовом режиме, рассказал Сергей Собянин.

Мэр пояснил, что "Спутник Лайт" – однокомпонентный препарат, поэтому он моментально дает эффект и позволяет достаточно быстро проводить вакцинацию тех, кому она необходима.

Собянин также отметил, что многие мигранты работают в столичной сфере услуг. И именно ее сотрудникам сейчас особенно важно сделать прививку.

Еще несколько российских регионов объявили об обязательной вакцинации. Так, в Забайкалье прививки должны сделать сотрудники сфер здравоохранения, образования, торговли, общепита, спорта, транспорта, ЖКХ, почты, МФЦ, а также социальные работники. Первым компонентом им нужно привиться до 27 июля. Подобные правила вводят и в Хакасии.

А на Камчатку теперь будут пускать только вакцинированных вахтовиков. Такие ограничения начнут действовать с июля. Прежде всего они коснутся рыбопромышленной отрасли полуострова. Первыми решение об обязательной вакцинации работников некоторых сфер приняли власти Москвы и Подмосковья. За ними последовали и другие регионы.

Такие меры вводят на фоне ухудшающейся ситуации с коронавирусом. Последние несколько недель цифры растут и бьют рекорды – как и прошлой волны, так и всей пандемии коронавируса. За последние сутки в России коронавирус подтвердился у 21 650 человек. Большинство заболевших – в Москве. В столице выявили более 7 тысяч новых пациентов с коронавирусом.

Итальянцы больше не будут носить маски на улице. В настоящий момент почти каждый третий гражданин страны прошел полный курс вакцинации от коронавируса. Всего в стране сделано почти 50 миллионов инъекций. Благодаря этому Италия перешла в "белую зону", безопасную с точки зрения эпидемиологической ситуации. Об этом заявил местный Минздрав.

Однако, индивидуальные средства защиты остаются обязательными в помещениях. По-прежнему сохраняются и ограничения, касающиеся числа участников мероприятий на открытом воздухе. Например, в организованной для болельщиков "Футбольной деревне" в центре Рима могут собираться только 2 тысячи человек.

Более жесткие запреты действуют в Соединенном Королевстве. Помимо индийского штамма коронавируса там выявили новую мутацию, которую назвали "лямбда". Сейчас ученые исследуют очередную разновидность вируса.

При этом жители островов не отказывают себе в развлечениях. В графстве Западный Сассекс полиция арестовала 50 участников рейв-вечеринки. Несмотря на жесткие ограничения, на встречу пришли более 2 тысяч человек. На просьбы полицейских разойтись собравшиеся отреагировали агрессивно.