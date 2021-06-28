"Москва и мир": QR-код для посещения ресторанов и спецоперация во Флориде

Посидеть в кафе и ресторанах в Москве с 28 июня могут только определенные категории горожан. Во-первых, это те, кто прошел вакцинацию от коронавируса. Речь идет о людях старше 18 лет. Чтобы зайти в заведение, им необходимо предъявить специальный QR-код. Никакие бумажные справки не принимаются.

Кроме того, спецпропуск могут получить люди, переболевшие COVID-19 или получившие свежий отрицательный ПЦР-тест. Такие посетители, в отличие от сотрудников заведения, могут находиться внутри кафе и ресторанов без масок и перчаток.

На летних верандах без QR-кода пообедать можно будет до 12 июля. Что касается детей и туристов, то они для посещения учреждений общепита, должны сдать ПЦР-тест. Причем тестирование надо пройти в одной из лабораторий города, подключенной к ЕМИАС.

Такая же мера предусмотрена для тех, кто успел получить только первую дозу вакцины. Оформить QR-код можно в регистратуре поликлиники либо с помощью нескольких городских цифровых сервисов. Это сайты mos.ru, ЕМИАС.ИНФО, электронная медкарта и портал госуслуг.

Еще несколько российских регионов объявили об обязательной вакцинации. Так, в Забайкалье прививки должны сделать сотрудники сфер здравоохранения, образования, торговли, общепита, спорта, транспорта, ЖКХ, почты, МФЦ, а также социальные работники. Первым компонентом им нужно привиться до 27 июля. Подобные правила вводят и в Хакасии.

А на Камчатку теперь будут пускать только вакцинированных вахтовиков. Такие ограничения начнут действовать с июля. Прежде всего они коснутся рыбопромышленной отрасли полуострова. Первыми решение об обязательной вакцинации работников некоторых сфер приняли власти Москвы и Подмосковья. За ними последовали и другие регионы.

Такие меры вводят на фоне ухудшающейся ситуации с коронавирусом. Последние несколько недель цифры растут и бьют рекорды – как и прошлой волны, так и всей пандемии коронавируса. За последние сутки в России коронавирус подтвердился у 21 650 человек. Большинство заболевших – в Москве. В столице выявили более 7 тысяч новых пациентов с коронавирусом.

9 человек погибли, более 150 числятся пропавшими без вести в результате обрушения жилого дома в городе Серфсайд во Флориде. Поисково-спасательная операция идет четвертые сутки. Обломки разбирают 80 бригад. Местным спасателям помогают специалисты из Мексики и Израиля. Они работают круглосуточно.

Как заверили власти, поиски людей продолжатся столько, сколько будет необходимо. Изначально работы затруднял пожар, который вспыхнул под завалами. Одновременно специалисты начали масштабную проверку всех зданий в округе, которые построили, как и рухнувший дом, более 40 лет назад.

Трагедия в городе Серфсайд произошла 24 июня. Более половины из 130 квартир многоэтажного дома оказались разрушены. Почему дом рухнул, пока неизвестно. Но американские СМИ напомнили, что несколько лет назад инженер, проверявший здание, предупреждал о "серьезных повреждениях" конструкций. Местные жители, потрясенные произошедшим, возвели импровизированный мемориал, к которому несут цветы и зажигают свечи.