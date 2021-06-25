"Москва и мир": новая станция МЦД-2 и спецоперация во Флориде

В Москве открыли станцию МЦД-2 Щукинская. Это новый городской вокзал европейского уровня.

Это хорошая новость для 170 тысяч жителей районов Щукино и Покровское-Стрешнево. Дорога по делам и на работу для них теперь станет комфортней.

На станции обустроили пассажирский терминал, есть платформа с навесом от непогоды. Щукинская построена по принципу безбарьерной среды – на станции размещены 6 эскалаторов и 3 лифта.

Как ожидается, в ближайшие месяцы новым вокзалом будут пользоваться около 8 тыс. пассажиров в сутки.

Обязательная вакцинация от коронавируса для работников некоторых сфер объявлена уже в 10 регионах России. А в понедельник ее введут еще в 8. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, такая мера эффективна.

Также стало известно, что вакцина "Спутник V" разрешена для беременных. Министр здравоохранения Михаил Мурашко пояснил, что решение приняли после положительных результатов доклинических исследований препарата, а также данных по эффективности и безопасности во время уже пострегистрационного периода.

В Москве тем временем заработали 19 новых пунктов вакцинации. Они открылись в детских поликлиниках, но принимать там будут москвичей старше 18 лет. Также в столице вводится дистанционный режим работы для 30% сотрудников. В эту цифру не входят люди с прививкой.

Новые меры принимают в том числе на фоне очередного рекорда по смертности. Он фиксируется четвертые сутки подряд. По последним данным, в Москве за день скончались 98 пациентов с коронавирусом.

Во Флориде второй день ищут людей под завалами рухнувшего многоэтажного дома. В штате введен режим чрезвычайной ситуации. По предварительным данным, под руинами погибли 3 жителя дома. При этом за сутки спасатели нашли около 40 человек живыми, а около 100 считаются пропавшими без вести. Среди них – родственники первой леди Парагвая.

В здании располагалось свыше 100 квартир, в том числе съемных. Спасатели надеются, что большинство из них были пустыми, так как пик туристического сезона в Майами уже прошел.

Одновременно с проведение поисково-спасательных работ идет следствие. Полиция выясняет причины трагедии. Есть версия, что в 12-этажном здании были проблемы с элементами конструкции. Момент трагедии, которая произошла около 2 часов ночи, зафиксировали камеры видеонаблюдения. На них видно, как сначала рухнула центральная часть многоэтажки, а затем, через несколько секунд, вторая. В итоге 12-этажный жилой дом, здание которого построили 40 лет назад, сложился, как карточный.