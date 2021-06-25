"Москва и мир": новая станция МЦД-2 и торнадо в Чехии

В Москве открыли станцию МЦД-2 Щукинская. Это новый городской вокзал европейского уровня для 170 тысяч жителей районов Щукино и Покровское-Стрешнево.

На станции обустроили пассажирский терминал, есть платформа с навесом от непогоды. Щукинская построена по принципу безбарьерной среды – на станции размещены 6 эскалаторов и 3 лифта. Как ожидается, в ближайшие месяцы новым вокзалом будут пользоваться около 8 тысяч пассажиров в сутки.

Кубань пока не меняет условия посещения своих курортов. С 1 июля туристам понадобится сдать ПЦР-тест или предоставить справку о прививке. А с 1 августа анализ уже не примут – заселиться в гостиницу или санаторий смогут только вакцинированные.

Ранее Ростуризм обратился к властям Краснодарского края с просьбой принимать туристов с отрицательным ПЦР-тестом и после 1 августа. Ведомство считает, что этого будет достаточно, чтобы обеспечить безопасный отдых.

Туроператоры тем временем заявляют об остановке продаж туров в Краснодарский край. Некоторые путешественники уже запросили аннуляцию путевок и смотрят другие направления – Крым или Турцию. Тем не менее аналитики одного из сервисов бронирований рассказали, что пока сильного снижения турпотока в Крым на фоне открывшейся Турции нет.

Также стало известно, что туристов с положительным тестом на COVID-19 будут помещать на карантин в турецких отелях, а при необходимости и отправлять в больницу. Поэтому россиянам советуют обязательно сделать медстраховку при выезде на море за границу.

Три человека погибли и около 200 ранены в результате разрушительного торнадо в Чехии. Власти страны не исключают, что количество жертв может увеличиться. Под завалами домов находятся люди. Поисково-спасательная операция продолжается. Всю ночь в пострадавшем Южно-Моравском крае работали медики и спецслужбы. Им на помощь пришли коллеги из Австрии и Словакии.

По силе торнадо был близок к максимальной степени и сопровождался градом размером до 10 сантиметров. Пострадали не менее 7 населенных пунктов. Ветер срывал крыши, валил деревья и переворачивал автомобили. Без электричества остались 60 тысяч семей. В районах, по которым прошлась стихия, ввели режим чрезвычайной ситуации.

Чешское правительство заявило, что пострадавшие местные жители могут получить на месте первоначальную финансовую помощь наличными. Им вручат по 58 тысяч крон – это около 200 тысяч рублей. Выделить средства на восстановление обещали пострадавшему краю.