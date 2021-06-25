"Москва и мир": новая станция МЦД-2 и торнадо в Чехии

18:15
В Москве открыли станцию МЦД-2 Щукинская. Это новый городской вокзал европейского уровня для 170 тысяч жителей районов Щукино и Покровское-Стрешнево.
На станции обустроили пассажирский терминал, есть платформа с навесом от непогоды. Щукинская построена по принципу безбарьерной среды – на станции размещены 6 эскалаторов и 3 лифта. Как ожидается, в ближайшие месяцы новым вокзалом будут пользоваться около 8 тысяч пассажиров в сутки.
Кубань пока не меняет условия посещения своих курортов. С 1 июля туристам понадобится сдать ПЦР-тест или предоставить справку о прививке. А с 1 августа анализ уже не примут – заселиться в гостиницу или санаторий смогут только вакцинированные.
Ранее Ростуризм обратился к властям Краснодарского края с просьбой принимать туристов с отрицательным ПЦР-тестом и после 1 августа. Ведомство считает, что этого будет достаточно, чтобы обеспечить безопасный отдых.
Туроператоры тем временем заявляют об остановке продаж туров в Краснодарский край. Некоторые путешественники уже запросили аннуляцию путевок и смотрят другие направления – Крым или Турцию. Тем не менее аналитики одного из сервисов бронирований рассказали, что пока сильного снижения турпотока в Крым на фоне открывшейся Турции нет.
Также стало известно, что туристов с положительным тестом на COVID-19 будут помещать на карантин в турецких отелях, а при необходимости и отправлять в больницу. Поэтому россиянам советуют обязательно сделать медстраховку при выезде на море за границу.
Три человека погибли и около 200 ранены в результате разрушительного торнадо в Чехии. Власти страны не исключают, что количество жертв может увеличиться. Под завалами домов находятся люди. Поисково-спасательная операция продолжается. Всю ночь в пострадавшем Южно-Моравском крае работали медики и спецслужбы. Им на помощь пришли коллеги из Австрии и Словакии.
По силе торнадо был близок к максимальной степени и сопровождался градом размером до 10 сантиметров. Пострадали не менее 7 населенных пунктов. Ветер срывал крыши, валил деревья и переворачивал автомобили. Без электричества остались 60 тысяч семей. В районах, по которым прошлась стихия, ввели режим чрезвычайной ситуации.
Чешское правительство заявило, что пострадавшие местные жители могут получить на месте первоначальную финансовую помощь наличными. Им вручат по 58 тысяч крон – это около 200 тысяч рублей. Выделить средства на восстановление обещали пострадавшему краю.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: