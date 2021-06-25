"Москва и мир": посещение столичных ресторанов и торнадо в Чехии

14:10
Москвичам стали доступны QR-коды для посещения кафе, ресторанов и массовых мероприятий. Получить их можно в регистратуре или инфомате городской поликлиники, электронной медкарте, в мобильном приложении "ЕМИАС. ИНФО", на портале mos.ru, на сайтах госуслуг, immune.mos.ru или в специализированном приложении "Госуслуги. Стоп коронавирус".
QR-коды положены тем, кто сделал прививку уже вторым компонентом вакцины (или однокомпонентным препаратом), переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев или имеет отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней с момента регистрации результатов анализа в лаборатории.
Проверять QR-код при посещении ресторанов, кафе или массовых мероприятий в столице начнут с 28 июня. При этом детям и подросткам в сопровождении родителей или законных представителей такой код не потребуется. Летние же веранды и сезонные кафе будут работать без каких-либо условий как минимум до 11 июля.
Владимир Путин поздравил выпускников российских школ. Президент пожелал им реализовать свои таланты и не останавливаться на достигнутом. Тем более, что сейчас в стране становится все больше проектов, которые помогают молодым людям найти свое призвание.
Из-за коронавируса не все выпускники смогут отметить окончание школы в привычном формате. Так, в Москве и Подмосковье большие выпускные вечера оказались под запретом. Власти разрешили праздники только в школах, при этом с ограничением по количеству гостей.
Кроме того, в онлайн перенесен Всероссийский выпускной бал, который должен был состояться в Кремле. В то же время в Санкт-Петербурге пройдет традиционный праздник "Алые паруса". Власти города уверяют, что на выпускной пригласили только школьников Северной столицы и Ленинградской области, а также педагогов, прошедших вакцинацию, переболевших или сдавших тест на коронавирус.
Три человека погибли и около 200 ранены в результате разрушительного торнадо в Чехии. Власти страны не исключают, что количество жертв может увеличиться. Под завалами домов находятся люди. Поисково-спасательная операция продолжается. Всю ночь в пострадавшем Южно- Моравском крае работали медики и спецслужбы. Им на помощь пришли коллеги из Австрии и Словакии.
По силе торнадо был близок к максимальной степени и сопровождался градом размером до 10 сантиметров. Пострадали не менее 7 населенных пунктов. Ветер срывал крыши, валил деревья и переворачивал автомобили. Без электричества остались 60 тысяч семей. В районах, по которым прошлась стихия, ввели режим чрезвычайной ситуации.
Чешское правительство заявило, что пострадавшие местные жители могут получить на месте первоначальную финансовую помощь наличными. Им вручат по 58 тысяч крон – это около 200 тысяч рублей. Выделить средства на восстановление обещали пострадавшему краю.
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