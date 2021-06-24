"Москва и мир": погода в столице и Олимпиада в Токио

На следующей неделе в Москву придут освежающие дожди. Гидрометцентр сообщает, что вместе с ними из столичного региона уйдет африканский зной. Температура понизится до 22–27 градусов. Характер погоды начнет меняться в выходные, но едва заметно, жара все еще останется сильной.

В воскресенье могут пройти первые дожди с грозами и порывистым ветром, но они будут носить локальный характер. Более серьезные осадки ожидаются во вторник. Все дело в приближение атмосферного фронта с запада. Сейчас центр Европейской России переживает аномально высокие температуры, они превышают норму на 10 градусов.

В столице уже обновлено три температурных рекорда. 23 июня стало самым жарким днем за всю историю метеонаблюдений. В столичном регионе по-прежнему сохраняется оранжевый уровень погодной опасности. На этом фоне в Москве в полтора раза выросли продажи мороженого. Причем показатель взлетел всего за неделю. При этом специалисты рекомендуют сделать акцент на употребление воды. Сейчас необходимо выпивать не менее двух литров жидкости в сутки.

Привитым донорам нужно предоставить сертификат о вакцинации от коронавируса. Причем после второй прививки должно пройти не менее 30 дней. Для доноров плазмы предусмотрены стимулирующие выплаты в размере 5 тысяч рублей. Тем, кто готов сдать материал безвозмездно, донацию могут засчитать для получения статуса "Почетный донор". В столице плазму принимают в восьми пунктах.

Токийцы выступают против Олимпиады. В городе прошла демонстрация противников летних Игр. О том, что местные жители не рады предстоящим соревнованиям, свидетельствуют и данные соцопросов. 65% респондентов высказались за очередной перенос мероприятия или его полную отмену. Среди недовольных есть крупные бизнесмены – спонсоры Олимпиады. Они также предлагают перенести начало соревнований на более позднее время.

Взволнован и император Нарухито. Он обеспокоен тем, что спортивные мероприятия в Токио приведут к росту числа заражений коронавирусом. Это заявление вызвало фурор среди японцев, так как обычно император воздерживается от критических замечаний относительно политики правительства.

Олимпиада должна начаться 23 июля. Уже точно известно, что на трибунах не будет иностранных туристов. Поддержать атлетов смогут только местные болельщики, и то далеко не все. Для зрителей установлен лимит – одновременно смотреть соревнования могут не более 10 тысяч человек, при этом заполняемость спортивных объектов не должна превышать 50 процентов.

С 1 июля в гостиницы Краснодарского края можно будет заселиться только с отрицательным ПЦР-тестом или сертификатом о вакцинации от коронавируса. А через месяц требования ужесточат. С 1 августа в гостиницы, пансионаты и санатории Кубани смогут приезжать только те гости, которые сделали прививку. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. По его словам, эти решения пришлось принимать из-за роста числа заболевших.

Власти также уточнили, что новые требования для отдыхающих не распространяются на детей, которые отправляются в лагеря. Ограничения сейчас вводят многие регионы вслед за Москвой и Подмосковьем. Меры, в первую очередь касающиеся работы общепита, приняли в Санкт-Петербурге, Саратовской, Воронежской, Владимирской, Пензенской, Сахалинской, Калининградской областях, Северной Осетии, Башкирии.

Также по всей стране ужесточают контроль за соблюдением масочного режима, отменяют массовые мероприятия, компании снова переводят сотрудников на удаленку. Также многие регионы объявили об обязательной вакцинации.