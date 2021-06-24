"Москва и мир": коронавирус и Олимпиада в Токио

Более 20 тысяч новых случаев коронавируса зарегистрировали в России за сутки. Такие цифры фиксируются впервые с января. Больше всего заболевших в Москве. В столице уже третий день антирекорд по числу умерших. Последние данные – 92 человека. Это максимум с начала пандемии.

На фоне такой статистики власти призывают россиян прививаться. Особенно это важно для тех, кто работает в сфере торговли и услуг. Также усилен контроль за соблюдением санитарных норм.

Нарушителей продолжают ловить, например, в московском метро. Всего в транспорте столицы с начала июня поймали более 27 тысяч нарушителей. Они были без масок или перчаток, либо не носили вообще никакие средства защиты.

Токийцы выступают против Олимпиады. В городе прошла демонстрация противников летних Игр. О том, что местные жители не рады предстоящим соревнованиям, свидетельствуют и данные соцопросов. 65% респондентов высказались за очередной перенос мероприятия или его полную отмену. Среди недовольных есть крупные бизнесмены – спонсоры Олимпиады. Они также предлагают перенести начало соревнований на более позднее время.

Взволнован и император Нарухито. Он обеспокоен тем, что спортивные мероприятия в Токио приведут к росту числа заражений коронавирусом. Это заявление вызвало фурор среди японцев, так как обычно император воздерживается от критических замечаний относительно политики правительства.

Олимпиада должна начаться 23 июля. Уже точно известно, что на трибунах не будет иностранных туристов. Поддержать атлетов смогут только местные болельщики, и то далеко не все. Для зрителей установлен лимит – одновременно смотреть соревнования могут не более 10 тысяч человек, при этом заполняемость спортивных объектов не должна превышать 50 процентов.

Вакцинация дело добровольное, но не для всех. Дмитрий Песков уточнил, что прививку от коронавируса обязаны сделать все представители сферы услуг. Тем из них, кто не хочет прививаться, пресс-секретарь президента посоветовал искать другую работу – профессий, для представителей которых прививка не обязательна, много.

В Москве в Оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом уточнили, что согласно нормативам, работодатель обязан отстранять от исполнения обязанностей сотрудников, которые отказываются прививаться от COVID-19. При этом им могут предложить перейти на удаленку. Если этот вариант не устроил обе стороны, то на период отстранения от работы зарплата сотруднику начисляться не будет.

Кроме того, пропущенное время не будет включаться в стаж, который дает право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Это касается всех предприятий сферы услуг, от торговли и ЖКХ до социальной защиты и здравоохранения. Организациям, которые не вакцинировали 60 процентов работников или не предоставили данные о них, грозит приостановка работы на срок до трех месяцев.