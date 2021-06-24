"Москва и мир": доноры плазмы и Олимпиада в Токио

Москва нуждается в плазме. К горожанам с призывом стать донорами обратилась заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она уточнила, что потребность в плазме с антителами к коронавирусу резко возросла из-за роста заболеваемости.

Стать донорами до недавнего времени могли только горожане, которые переболели коронавирусом. Но теперь призыв актуален и для привившихся "Спутником V". Сдать плазму могут люди в возрасте от 18 до 55 лет весом более 50 килограммов. У добровольцев не должно быть противопоказаний к процедуре. Кроме того, не должно быть симптомов ОРВИ и других заболеваний.

Привитым донорам нужно предоставить сертификат о вакцинации от коронавируса. Причем после второй прививки должно пройти не менее 30 дней. Для доноров плазмы предусмотрены стимулирующие выплаты в размере пяти тысяч рублей. Тем, кто готов сдать материал безвозмездно, донацию могут засчитать для получения статуса "Почетный донор". В столице плазму принимают в восьми пунктах.

Токийцы выступают против Олимпиады. В городе прошла демонстрация противников летних Игр. О том, что местные жители не рады предстоящим соревнованиям, свидетельствуют и данные соцопросов. 65% респондентов высказались за очередной перенос мероприятия или его полную отмену. Среди недовольных есть крупные бизнесмены – спонсоры Олимпиады. Они также предлагают перенести начало соревнований на более позднее время.

Взволнован и император Нарухито. Он обеспокоен тем, что спортивные мероприятия в Токио приведут к росту числа заражений коронавирусом. Это заявление вызвало фурор среди японцев, так как обычно император воздерживается от критических замечаний относительно политики правительства.

Олимпиада должна начаться 23 июля. Уже точно известно, что на трибунах не будет иностранных туристов. Поддержать атлетов смогут только местные болельщики, и то далеко не все. Для зрителей установлен лимит – одновременно смотреть соревнования могут не более 10 тысяч человек, при этом заполняемость спортивных объектов не должна превышать 50 процентов.

Летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода до 12 июля. Такой указ подписал Сергей Собянин. Также в документе сказано, что детей в сопровождении взрослых будут пускать в кафе и рестораны без каких-либо условий. Кроме того, код не потребуется в заведениях общественного питания при гостиницах, отелях и хостелах при условии, что в них будут допускать только постояльцев. Тот же принцип распространяется на столовые и буфеты при учебных заведениях столицы.

Тем не менее, чтобы зайти внутрь кафе, бара или ресторана с 28 июня нужно будет предъявить QR-код. Эту же систему ввели и в заведениях Подмосковья. Исключения – летние веранды. Однако там должна быть организована не плотная рассадка.

Кроме того, заселиться в гостиницу в Московской области теперь можно только при наличии сертификата о вакцинации, подтверждения о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе или с отрицательным ПЦР-тестом.