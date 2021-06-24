"Москва и мир": доноры плазмы и Олимпиада в Токио

Москва нуждается в плазме. К горожанам с призывом стать донорами обратилась заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она уточнила, что потребность в плазме с антителами к коронавирусу резко возросла из-за роста заболеваемости.

Стать донорами до недавнего времени могли только горожане, которые переболели коронавирусом. Но теперь призыв актуален и для привившихся "Спутником V". Сдать плазму могут люди в возрасте от 18 до 55 лет весом более 50 килограммов. У добровольцев не должно быть противопоказаний к процедуре. Кроме того, не должно быть симптомов ОРВИ и других заболеваний.

Привитым донорам нужно предоставить сертификат о вакцинации от коронавируса. Причем после второй прививки должно пройти не менее 30 дней. Для доноров плазмы предусмотрены стимулирующие выплаты в размере пяти тысяч рублей. Тем, кто готов сдать материал безвозмездно, донацию могут засчитать для получения статуса "Почетный донор". В столице плазму принимают в восьми пунктах.

Токийцы выступают против Олимпиады. В городе прошла демонстрация противников летних Игр. О том, что местные жители не рады предстоящим соревнованиям, свидетельствуют и данные соцопросов. 65% респондентов высказались за очередной перенос мероприятия или его полную отмену. Среди недовольных есть крупные бизнесмены – спонсоры Олимпиады. Они также предлагают перенести начало соревнований на более позднее время.

Взволнован и император Нарухито. Он обеспокоен тем, что спортивные мероприятия в Токио приведут к росту числа заражений коронавирусом. Это заявление вызвало фурор среди японцев, так как обычно император воздерживается от критических замечаний относительно политики правительства.

Олимпиада должна начаться 23 июля. Уже точно известно, что на трибунах не будет иностранных туристов. Поддержать атлетов смогут только местные болельщики, и то далеко не все. Для зрителей установлен лимит – одновременно смотреть соревнования могут не более 10 тысяч человек, при этом заполняемость спортивных объектов не должна превышать 50 процентов.

С 1 июля в гостиницы Краснодарского края можно будет заселиться только с отрицательным ПЦР-тестом или сертификатом о вакцинации от коронавируса. А через месяц требования ужесточат. С 1 августа в гостиницы, пансионаты и санатории Кубани смогут приезжать только те гости, которые сделали прививку. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. По его словам, эти решения пришлось принимать из-за роста числа заболевших.

Власти также уточнили, что новые требования для отдыхающих не распространяются на детей, которые отправляются в лагеря. Ограничения сейчас вводят многие регионы вслед за Москвой и Подмосковьем. Меры, в первую очередь касающиеся работы общепита, приняли в Санкт-Петербурге, Саратовской, Воронежской, Владимирской, Пензенской, Сахалинской, Калининградской областях, Северной Осетии, Башкирии.

Также по всей стране ужесточают контроль за соблюдением масочного режима, отменяют массовые мероприятия, компании снова переводят сотрудников на удаленку. Также многие регионы объявили об обязательной вакцинации.