"Москва и мир": вакцинация в столице и заболеваемость коронавирусом

Количество записей на вакцинацию в Москве выросло в 10 раз. Об этом заявил Сергей Собянин. По его словам, за сутки на прививку зарегистрировались около 60 тысяч человек. Мэр также заявил, что сейчас ситуация с коронавирусом сложная, столица находится практически на пике заболеваемости по сравнению даже с предыдущим периодом. Поэтому активность москвичей с вакцинацией радует, отметил Сергей Собянин.

Сделать прививку можно в 100 пунктах, расположенных в городских поликлиниках, а также в крупных торговых центрах, в павильонах "Здоровая Москва" и в офисах "Мои документы". Кроме того, вакцинацию теперь проводят во Дворце водных видов спорта "Лужники". Там нет записи, все проходит в порядке живой очереди.

Процедура занимает примерно 40 минут. 10 минут нужно на предварительный осмотр, затем идет сама вакцинация, после нее необходимо подождать полчаса. Дату повторного визита назначит врач. Также всем привитым выдают сертификаты, которые отображаются в электронной медкарте.

Самый большой тепловой стресс среди жителей городов России в среду переживают москвичи. От этом предупреждают специалисты. В столицу пришла такая жара, какой не было даже в 2010 году, когда над городом в течение 40 дней стоял антициклон.

Также экстремальный зной сейчас в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Воронеже, Ижевске, Ярославле, Самаре, Краснодаре и Волгограде. И до конца недели существенно прохладнее не станет. В столичном регионе оранжевый уровень погодной опасности продлен как минимум до 25 июня.

Самый опасный период дня – с 9 до 16 часов. В это время нельзя долго гулять под прямыми солнечными лучами, а пить нужно больше. Бесплатную воду во время зноя раздают пассажирам московского метро и МЦК. Также в столице поливают дороги. Каждый участок обрабатывают не реже чем раз в три часа.

Коронавирус постепенно отступает. Всемирная организация здравоохранения пришла к такому выводу, сопоставив данные статистики последних 14 дней. Так заболеваемость на прошлой неделе по сравнению с предыдущими семью днями снизилась на 6%, а смертность – на 12%.

Оптимистичные прогнозы касаются в основном Европы. Страны ЕС одна за другой снимают ограничительные меры. Италия отменила комендантский час. Еще дальше пошла Франция. Там отказались от ношения масок на улице.

В субботу по улицам Испании также пойдут люди с открытыми лицами. Мадрид уже отменил комендантский час, но вызвал этим волну недовольства. Люди настолько привыкли жить в новой реальности, что к возвращению шума отказались не готовы.

Жители домов, рядом с которыми работают кафе и рестораны, начали жаловаться властям. Посетители засиживаются до глубокой ночи, в городе устраивают десятки вечеринок с громкой музыкой. Полицейские признаются, что они не справляются с наплывом жалоб, которые к ним поступают.