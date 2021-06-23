"Москва и мир": запись на вакцинацию в столице и спад заболеваемости COVID-19

Число записей на вакцинацию в Москве выросло в 10 раз. Об этом заявил Сергей Собянин. По его словам, за сутки на прививку зарегистрировались около 60 тысяч человек. Мэр также заявил, что сейчас ситуация с коронавирусом сложная, столица находится практически на пике заболеваемости по сравнению даже с предыдущим периодом. Поэтому активность москвичей с вакцинацией радует, отметил Сергей Собянин.

Сделать прививку можно в 100 пунктах, расположенных в городских поликлиниках, а также в крупных торговых центрах, в павильонах "Здоровая Москва" и в офисах "Мои документы". Кроме того, вакцинацию теперь проводят во Дворце водных видов спорта "Лужники". Там нет записи, все проходит в порядке живой очереди.

Процедура занимает примерно 40 минут. 10 минут нужно на предварительный осмотр, затем идет сама вакцинация, и после нее необходимо подождать полчаса. Дату повторного визита назначит врач. Также всем привитым выдают сертификаты, которые отображаются в электронной медкарте.

Список регионов, где ввели обязательную вакцинацию, пополнила Калининградская область. Речь идет об участии в прививочной кампании некоторых категорий граждан. В частности, на обязательной основе сделать прививку должны медики, работники торговли, транспорта, сфер обслуживания, общественного питания и образования. То есть все те, кто по роду профессиональной деятельности тесно контактирует с людьми.

Региональный Минздрав уточнил, что никто не будет заставлять работника делать прививку, если у него есть противопоказания. Первую дозу противоковидного препарата в рамках проекта необходимо получить до 20 июля.

Правила об обязательных прививках действуют сейчас в Москве, Кемеровской, Сахалинской, Ленинградской и Тульской областях, в Башкирии, Ненецком автономном округе и ряде других регионов.

В целом россияне относятся к этой практике положительно, показал опрос ВЦИОМ. Половина респондентов положительно оценили такое решение властей, недовольны введением обязательной вакцинации лишь треть опрошенных.

Коронавирус постепенно отступает. Всемирная организация здравоохранения пришла к такому выводу, сопоставив данные статистики последних 14 дней. Так заболеваемость на прошлой неделе по сравнению с предыдущими семью днями снизилась на 6%, а смертность – на 12%.

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