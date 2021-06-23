"Москва и мир": пропуск в ресторан и вакцинация в США

С 28 июня рестораны, кафе и другие заведения общепита в Москве будут работать по новым правилам. Посещать их смогут люди, сделавшие прививку от коронавируса, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев или имеющие отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за три дня.

Горожане должны показать специальный QR-код, который можно получить в электронной медкарте, личном кабинете на портале mos.ru или в приложении ЕМИАС.ИНФО. По итогам вакцинации код также станет доступен на федеральном портале госуслуг, в мобильном приложениях "Госуслуги" и "Госуслуги.Стопкоронавирус".

В Оперштабе пояснили, что иностранцы могут посещать столичные рестораны, получив ПЦР-тест на коронавирус из лаборатории, которая подключена к ЕМИАС, и соответственно QR-код. Такие же правила пока будут действовать и для горожан с медотводом от прививки, им тоже нужен свежий отрицательный анализ на ковид.

Соединенным Штатам не удастся вакцинировать к 4 июля 70 процентов взрослого населения страны. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что реализовать поставленную президентом задачу медики ко Дню независимости США просто не успеют. По словам Псаки, главные трудности возникли с вакцинированием молодых людей в возрасте от 18 до 26 лет. В Белом Доме приняли решение усилить просветительскую работу среди этой группы населения.

При этом люди старше 30 лет процедуру иммунизации проходят активнее. И как раз в этой возрастной категории хотя бы одной дозой вакцины уже привито 70 процентов американцев. Полностью от COVID-19 в США вакцинировали чуть более 150 миллионов человек – то есть почти половина всех жителей.

Вакцинированных американцев ждут определенные льготы. Например, им разрешили отказаться от ношения масок. Причем, не только на улице, но и в помещении.

Самый большой тепловой стресс среди жителей городов России переживают москвичи, предупреждают специалисты. В столицу пришла такая жара, какой не было даже в 2010 году, когда над городом в течение 40 дней стоял антициклон. Также экстремальный зной сейчас в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Воронеже, Ижевске, Ярославле, Самаре, Краснодаре и Волгограде. И до конца недели существенно прохладнее не станет.

В столичном регионе оранжевый уровень погодной опасности продлен как минимум до 25 июня. Самый опасный период дня – С 09:00 до 16:00. В это время нельзя долго гулять под прямыми солнечными лучами, а вот пить нужно больше. Бесплатную воду во время зноя раздают пассажирам московского метро и МЦК. Также в столице поливают дороги. Каждый участок обрабатывают не реже чем раз в три часа.