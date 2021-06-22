"Москва и мир": ограничения в столице и День памяти и скорби

С 28 июня в столичные заведения общепита будут пускать только горожан, защищенных от коронавируса. Это люди, прошедшие вакцинацию в последние полгода, переболевшие в последние 6 месяцев или имеющие отрицательный ПЦР-тест. Указ об этом подписал Сергей Собянин.

Мэр уточнил, что пройти тестирование необходимо в одной из лабораторий города, передающих сведения в систему ЕМИАС. Пациент должен получить специальный QR-код. Это возможно сделать через электронную медицинскую карту, портал mos.ru или госуслуги, а также в регистратуре городской поликлиники. Никакие бумажные справки или сертификаты в кафе и ресторанах приниматься не будут.

Кроме того, с 22 июня в столице запрещены зрелищные, спортивные и концертные мероприятия более чем на 500 зрителей. На прошлой неделе лимит был в два раза больше.

Мэр отметил, что все эти меры вынужденные, так как ситуация с заболеваемостью в городе остается сложной. Свыше 14 тысяч человек в настоящий момент находятся в больницах в тяжелом состоянии.

До конца июня в России выпустят еще один миллион доз "КовиВака". Об этом сообщили представители разработчика – Центра имени Чумакова. Ранее этот препарат закончился в Москве, из-за этого запись на вакцинацию приостановили до поставки новой партии.

"КовиВак" стал третьей зарегистрированной российской вакциной. Ее особенность в том, что временной промежуток между введением доз составляет две недели, а не 21 день, как у "Спутника V" или "ЭпиВакКороны".

В настоящее время у россиян есть три препарата на выбор, не считая однокомпонентного "Спутника Лайт". После объявления об обязательной прививке для сотрудников некоторых сфер запись на вакцинацию в столице и во многих регионах страны выросла как минимум вдвое.

Москвичи выстроились в очереди у специальных пунктов в торговых центрах и у павильонов "Здоровая Москва". Также вакцинация проходит в городских поликлиниках и в частных медучреждениях. По последним данным, которые предоставил столичный Депздрав, прививку от коронавируса сделали более 2 миллионов москвичей.

22 июня – День памяти и скорби и 80-летняя годовщина начала Великой Отечественной войны. В Александровском саду в Москве прошла традиционная церемония, в которой приняли участие Владимир Путин и ветераны.

Президент возложил букет алых роз к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата. Также он оставил цветы у стел городов-героев и городов воинской славы.

Владимир Путин отметил, что Россия всегда будет хранить память и правду о Великой Отечественной войне.