"Москва и мир": ограничения в столице и возобновление авиасообщения с Турцией

С 28 июня в столичные заведения общепита будут пускать только горожан, защищенных от коронавируса. Это люди, прошедшие вакцинацию в последние полгода, переболевшие в последние 6 месяцев или имеющие отрицательный ПЦР-тест. Указ об этом подписал Сергей Собянин.

Мэр уточнил, что пройти тестирование необходимо в одной из лабораторий города, передающих сведения в систему ЕМИАС. Пациент должен получить специальный QR-код. Это возможно сделать через электронную медицинскую карту, портал mos.ru или госуслуги, а также в регистратуре городской поликлиники. Никакие бумажные справки или сертификаты в кафе и ресторанах приниматься не будут.

Кроме того, с 22 июня в столице запрещены зрелищные, спортивные и концертные мероприятия более чем на 500 зрителей. На прошлой неделе лимит был в два раза больше.

Мэр отметил, что все эти меры вынужденные, так как ситуация с заболеваемостью в городе остается сложной. Свыше 14 тысяч человек в настоящий момент находятся в больницах в тяжелом состоянии.

До конца июня в России выпустят еще один миллион доз "КовиВака". Об этом сообщили представители разработчика – Центра имени Чумакова. Ранее этот препарат закончился в Москве, из-за этого запись на вакцинацию приостановили до поставки новой партии.

"КовиВак" стал третьей зарегистрированной российской вакциной. Ее особенность в том, что временной промежуток между введением доз составляет две недели, а не 21 день, как у "Спутника V" или "ЭпиВакКороны".

В настоящее время у россиян есть три препарата на выбор, не считая однокомпонентного "Спутника Лайт". После объявления об обязательной прививке для сотрудников некоторых сфер запись на вакцинацию в столице и во многих регионах страны выросла как минимум вдвое.

Москвичи выстроились в очереди у специальных пунктов в торговых центрах и у павильонов "Здоровая Москва". Также вакцинация проходит в городских поликлиниках и в частных медучреждениях. По последним данным, которые предоставил столичный Депздрав, прививку от коронавируса сделали более 2 миллионов москвичей.

В Турцию прилетели первые самолеты из России после возобновления авиасообщения со страной. В ассоциации туроператоров говорят, что отдыхающие просят поменять путевки с отечественных курортов на турецкие. И тенденция эта сохраняется, несмотря на резкий рост цен на отдых. Стоимость турпакета увеличилась минимум на 20%.

Однако эксперты уверены, что взрывной спрос на Турцию будет сохранятся лишь первые две недели после возобновления авиасообщения. Если все пойдет по плану, то, по прогнозам туроператоров, до конца сентября на пляжах республики успеют отдохнуть почти 3 миллиона россиян.

Если в прошлом году улететь в республику можно было из 7 городов, то в этом список расширен до 32. Только во вторник, в первый день возобновления полетов, в Анталью на 44 рейсах прибудут более 12 тысяч отдыхающих из нашей страны.