"Москва и мир": День памяти и скорби и масочный режим в Италии

18:10
22 июня – День памяти и скорби и 80-летняя годовщина начала Великой Отечественной войны. В Александровском саду в Москве прошла традиционная церемония, в которой приняли участие Владимир Путин и ветераны.
Президент возложил букет алых роз к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата. Также он оставил цветы у стел городов-героев и городов воинской славы.
Владимир Путин отметил, что Россия всегда будет хранить память и правду о Великой Отечественной войне.
В Турцию прилетели первые самолеты из России после возобновления авиасообщения со страной. В ассоциации туроператоров говорят, что отдыхающие просят поменять путевки с отечественных курортов на турецкие. И тенденция эта сохраняется, несмотря на резкий рост цен на отдых. Стоимость турпакета увеличилась минимум на 20%.
Однако эксперты уверены, что взрывной спрос на Турцию будет сохранятся лишь первые две недели после возобновления авиасообщения. Если все пойдет по плану, то, по прогнозам туроператоров, до конца сентября на пляжах республики успеют отдохнуть почти 3 миллиона россиян.
Если в прошлом году улететь в республику можно было из 7 городов, то в этом список расширен до 32. Только во вторник, в первый день возобновления полетов, в Анталью на 44 рейсах прибудут более 12 тысяч отдыхающих из нашей страны.
Италия снимает маски. Их можно будет не носить на улице. Мера начнет действовать с 28 июня. При этом средства индивидуальной защиты по-прежнему обязательны на загруженных улицах и в любых закрытых помещениях, в том числе в транспорте.
Власти предупреждают, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации маски снова вернутся. Правительство Италии намерено вакцинировать 80% населения к концу сентября. Первую инъекцию сделали уже более половины итальянцев. Полностью прошли процедуру почти 30 процентов граждан. А итальянских врачей, которые отказались делать прививку от коронавируса, начали отстранять от работы. С апреля прививка для медперсонала стала обязательной.
В Риме уверены, что в том числе и эти меры позволят курортам с 1 июля принять европейских туристов с "зелеными паспортами". Россияне в Италию пока поехать не могут, против чего выступил итальянский регион Марке. Местный совет призвал правительство начать выдачу виз вакцинированным россиянам. Авторы инициативы уверены, что российские туристы имеют такой же иммунитет, что и привитые граждане Евросоюза.
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