"Москва и мир": погода в регионах России и масочный режим в Италии

Аномальная жара в России носит очаговый характер. Это значит, что температура превышает норму на 10 градусов и более в европейской и азиатской частях страны. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Африканский зной возник из-за двух мощных антициклонов. Синоптик спрогнозировал, что жара продержится до конца недели. При этом в западной Сибири сейчас наоборот холодно. Там, а также на востоке Урала и на западе Красноярского края температура на 4–7 градусов ниже нормы.

Что касается столичного региона, то 22 июня в Москве по-прежнему экстремально жарко. Метеорологи обещали температурный рекорд, и он побит. Предыдущий максимум в 1917 году составил 31,8 градуса. Сейчас на одну десятую градуса больше. Горожан ждет переменная облачность, но без осадков.

Врачи предупреждают, что жаркая погода может спровоцировать тепловой удар, горожан просят по возможности меньше находиться на открытом солнце и пить как можно больше воды.

Италия снимает маски. Их можно будет не носить на улице. Мера начнет действовать с 28 июня. При этом средства индивидуальной защиты по-прежнему обязательны на загруженных улицах и в любых закрытых помещениях, в том числе в транспорте.

Власти предупреждают, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации маски снова вернутся. Правительство Италии намерено вакцинировать 80% населения к концу сентября. Первую инъекцию сделали уже более половины итальянцев. Полностью прошли процедуру почти 30 процентов граждан. А итальянских врачей, которые отказались делать прививку от коронавируса, начали отстранять от работы. С апреля прививка для медперсонала стала обязательной.

В Риме уверены, что в том числе и эти меры позволят курортам с 1 июля принять европейских туристов с "зелеными паспортами". Россияне в Италию пока поехать не могут, против чего выступил итальянский регион Марке. Местный совет призвал правительство начать выдачу виз вакцинированным россиянам. Авторы инициативы уверены, что российские туристы имеют такой же иммунитет, что и привитые граждане Евросоюза.

Препарат "Спутник V" подходит для ревакцинации тех, кто сделал прививку "ЭпиВакКороной" или "КовиВаком". Об этом рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он также отметил, что в целом для повторной прививки достаточно "Спутника Лайт".

Кроме того, Александр Гинцбург сообщил, что ревакцинация важна из-за "индийского" штамма коронавируса – клетки памяти, которые образуются после прививки "Спутником V", не могут полностью защитить человека от него, поэтому необходимо поддерживать высокий уровень антител. Академик пояснил, что вариация вируса, которую также называют "дельта", более заразна и опасна за счет быстрого течения заболевания. До ухудшения состояния заразившегося проходят уже не 10–12 дней, а 3–4.

Накануне глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что ведомство разработало рекомендации по повторной вакцинации от коронавируса – при спокойной обстановке прививаться нужно будет раз в год, а в период эпидемии – раз в шесть месяцев.