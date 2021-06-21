"Москва и мир": работа коммунальных служб и наводнение в Крыму

21 июня, 23:20
Коммунальные службы столицы проводят аэрацию воздуха и поливают дороги в течение дня. Воздух в городе сегодня погрелся выше 30-ти градусов. Полив проезжих частей происходит каждые три часа. Это снижает уровень деформации асфальта из-за воздействия прямых солнечных лучей.
В Крыму и Севастополе закрыли прибрежные зоны отдыха, пострадавшие от сильных дождей. Это сделано для предотвращения вспышки инфекционных заболеваний, таких как вирусный гепатит А и дизентерия. Дело в том, что качество морской воды после потопа серьезно ухудшилось. В пострадавших районах, а также во временных пунктах размещения, усилены проверки качества питьевой воды. Пробы исследуются каждые два часа.
Японских зрителей все-таки пустят на трибуны Олимпиады. Такое решение приняли организаторы Игр. Установлен лимит – одновременно соревнования могут смотреть не более 10 тысяч человек, при условии, что эта цифра не превысит 50 процентов заполняемости спортивного объекта. Болельщиков обяжут носить маски. Им запрещено не только кричать, но даже громко разговаривать.
Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.
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