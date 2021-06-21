"Москва и мир": аэрация воздуха в столице и штаммы коронавируса в Индии

Коммунальные службы столицы проводят аэрацию воздуха и поливают дороги в течение дня. Воздух в городе 21 июня погрелся выше 30 градусов. Полив проезжих частей происходит каждые три часа. Это снижает уровень деформации асфальта из-за воздействия прямых солнечных лучей. Особый уход также получают растения на городских клумбах. Цветники поливают утром или вечером после 17:00.

Пассажирам метро и МЦК в такую жару раздают воду. Ее можно получить на некоторых станциях Филевской, Таганско-Краснопресненской и Бутовской линий, а также на платформах МЦК Панфиловская, Андроновка, Нижегородская и других.

Аномальный для столицы зной сохранится до конца недели. Синоптики говорят, что показания термометров будут близки к абсолютным максимумам за всю историю метеонаблюдений. В Москве и области из-за этого действует оранжевый уровень погодной опасности.

Обнаружен новый вариант "индийского" штамма коронавируса. Он уже получил название "дельта плюс". Пока выявлено 20 случаев заражения в штате Махараштра. Первые заболевания были зафиксированы в одном из портовых городов. Чтобы сдержать распространение инфекции, власти Индии блокировали районы, где был обнаружен вирус.

Медики не исключают, что мутация могла изменить свойства вируса, касающиеся его заразности, но пока это только предположения. Чтобы сделать выводы за разновидностью штамма необходимо наблюдать несколько недель.

Между тем в Индии стартовала программа массовой бесплатной вакцинации. Правительство собирается закупить 75 процентов производящихся в стране вакцин и распределить их между штатами. Остальные 25 процентов смогут приобрести частные клиники. До этого привиться бесплатно могли медработники, полицейские, работники чрезвычайных служб, а также люди старше 45 лет.

Индия – крупнейший в мире производитель вакцин. Однако программа вакцинации от коронавируса в стране реализуется медленно. Пока чуть более 3,5 процента граждан получили обе дозы препарата. Всего за время пандемии в Индии коронавирусом заразились около 30 миллионов человек.

В Крыму и Севастополе закрыли прибрежные зоны отдыха, пострадавшие от сильных дождей. Это сделано для предотвращения вспышки инфекционных заболеваний, таких как вирусный гепатит А и дизентерия. Дело в том, что качество морской воды после потопа серьезно ухудшилось. В пострадавших районах, а также во временных пунктах размещения, усилены проверки качества питьевой воды. Пробы исследуются каждые два часа.

В Ялтинском регионе 22 и 23 июня объявлены нерабочими днями. Там также устраняют последствия стихии. Циклон накрыл полуостров на прошлой неделе. Он принес сильные ливни. В отдельных районах выпала трехмесячная норма осадков. Это стало причиной массовых подтоплений. Повреждены сотни зданий, в том числе жилые дома и отели.

В Ялте из двух гостиниц пришлось эвакуировать туристов. Сейчас в пострадавших населенных пунктах ведется расчистка территорий, восстанавливается электро- и водоснабжение, а также подача газа. Из республиканского бюджета на эти цели выделено более 160 миллион рублей. При этом в МЧС предупреждают, опасность не миновала. Крым может накрыть новый мощный циклон.